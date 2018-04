A França aberta aos domingos

A Assembleia Nacional da França adotou ontem um projeto de lei, defendido pelo presidente Nicolas Sarkozy, que autoriza a abertura do comércio aos domingos em regiões comerciais e turísticas situadas em 40 dos 100 departamentos do país. O texto representa a primeira grande reforma no tema em mais de um século e foi referendado por 282 votos, contra 238. Quando esteve em Paris, na semana passada, até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou apoio ao projeto criticado pelos maiores sindicatos do país. A legislação mexe com uma das mais antigas conquistas trabalhistas do país, a do "domingo de descanso para todos", datada de 1906, e prevê a abertura do comércio em 523 cidades, como Paris. Os trabalhadores terão a opção de trabalhar ou não, receberão folgas de compensação e terão o salário dobrado. Nas "áreas turísticas", essas garantias não estão previstas. O projeto foi apresentado pelo deputado Richard Mallié, da UMP, maior partido de direita, e provocava polêmica desde 2008. Sua intenção é aumentar a lucratividade dos comerciantes no fim de semana, quando ocorre o maior afluxo de turistas ao país. Além disso, a lei põe Paris em pé de igualdade de competição com Londres, onde a desregulação já vigora. Segundo o economista Philippe Askenazy, do Centro Nacional de Pesquisa Científica, 25% dos empregados do país já trabalham aos domingos, ao menos de forma ocasional. Além disso, a abertura do comércio em países como Estados Unidos e Canadá resultou na criação de 1% a 2% de mais empregos, mas no aumento médio de 4% nos preços, em grande parte devido a gastos com energia. A controvérsia opôs, de um lado, sindicatos e a Igreja e, de outro, o empresariado, ávido pela flexibilização. Jean-François Roudaud, presidente da Confederação de Pequenos e Médios Empresários (CGPME), foi um dos poucos a questionar a medida, em razão do risco de extinção do comércio de bairros, um patrimônio francês. "Uma vez mais, penalizamos os comerciantes das imediações. Recriamos a animosidade entre pequenos e os grandes distribuidores", afirmou. A despeito das posições dos sindicatos, os trabalhadores também se dividem. "Havia uma situação de equilíbrio, que favorecia todas as atividades de lazer e assegurava à maioria o repouso dominical. Por que mudar isso?", questionou o comerciário Henry Fay. "Por que não deixar as pessoas que querem trabalhar no domingo fazê-lo? Essa medida me interessa muito, embora não seja a solução para a crise",argumentou Michel Pelletier, outro comerciário de Paris.