'A grade foi alterada para atender conteúdo digital'

"Com a evolução tecnológica, passamos a destacar também outras linguagens, principalmente para atender a demanda por livros digitais." Ele afirma que, por esse motivo, a faculdade alterou a grade curricular, incluindo várias disciplinas que têm por objetivo capacitar o aluno a trabalhar com o conteúdo digital.

Endo diz que pesquisas realizadas pela Câmara Brasileira do Livro apontam que o mercado editorial está crescendo, assim como o número de leitores. "O mercado está passando por uma transformação, e nós identificamos isso como uma grande oportunidade para esses profissionais, já que está havendo aumento na quantidade de leitores e de produtos", avalia.

O professor afirma que a migração de conteúdos offline para as mídias digitais fez aumentar o número de vagas de trabalho para o produtor editorial. "Atualmente a empregabilidade é grande. a partir do segundo semestre, os nossos alunos já são requisitados para estágio em grandes editoras."

Um exemplo é a estudante do sétimo semestre da Anhembi Morumbi, Marcella Doratioto, de 22 anos, que realiza estágio há um ano, em uma grande editora, na área de educação. Ela diz que, no início da experiencia, passou por todos os departamentos da empresa para conhecer o fluxo de trabalho. "Agora estou fixa no departamento de iconografia. Trabalho no segmento de sistema de ensino, que produz apostilas para cursos pré-vestibular e para um sistema de ensino."

Marcela diz que seu trabalho é pautado pela área editorial. "Recebo a pauta indicando o tipo de imagem que eles precisam. Faço a busca, em seguida entro em contato com os cartunistas e fotógrafos para tratar do licenciamento do material, e realizo os procedimentos de compra dessas ilustrações."

A estudante conta que sempre gostou de escrever e que pensava em fazer jornalismo, mesmo não tendo identificação com rádio e TV, que fazem parte do curso. "Uma professora do ensino médio sugeriu que eu fizesse produção editorial. Fiquei interessada, pesquisei a grade curricular e achei bem interessante."

Depois de formada, Marcela diz que será efetivada na empresa, mas ainda não sabe em qual departamento. "Futuramente espero trabalhar em redação porque gosto muito de escrever, principalmente se for sobre decoração e beleza."

Segundo o professor, trabalhar com produção de textos é uma das competências proporcionadas pela formação. "O profissional pode, ainda, atuar na área editorial fazendo, por exemplo, revisão de textos."

Endo afirma que, ao final do curso, os alunos estarão aptos a criar, planejar e elaborar produtos editoriais gráficos, audiovisuais e virtuais. "Além disso, eles saberão definir o preço de um produto, calcular a tiragem, planejar estratégias de marketing editorial e a comercialização dos produtos, entre outras habilidades."

