A grande virada da designer de joias

A designer de joias Francesca Romana Diana apostou na diferenciação para crescer. Com desenho próprio e edições limitadas, ela encontrou um novo mercado para as semijoias. "Minhas peças custam dez vezes mais que a bijuteria mais barata e dez vezes menos que uma joia", afirma. Graças a essa fórmula, a empresária italiana conseguiu começar do zero quando veio para o Brasil, em 1986, e recomeçar em 2006, após perder sua primeira rede de lojas no divórcio. Francesca já trabalhava com semijoias numa pequena empresa em Nápoles, na Itália. Veio para o País atraída pela beleza das pedras brasileiras. Ao chegar aqui, notou que esse material era pouco valorizado. "No Brasil, as pedras brasileiras eram tidas como cafonas. Percebi que poderia trabalhar esse mercado e decidi me mudar para cá", diz. O primeiro ateliê foi montado num sobrado no bairro do Paraíso, na capital paulista. Na primeira semana no País, Francesca conseguiu um contato com a rede de joalherias H. Stern. "Conheci uma vendedora da rede num almoço com uma amiga em comum", diz. A oportunidade rendeu um contrato de fornecimento à rede. "Com esse grande cliente eu pude crescer muito e aprimorar o produto, procurando novas matérias primas e tecnologias." As vendas para a H. Stern duraram até 1991, quando a empresária decidiu abrir as próprias lojas que com o nome da própria marca: Francesca Romana. Em 2003, quando Francesca perdeu a empresa no divórcio, a rede era composta por 14 lojas e já era conhecida internacionalmente. Depois de dois anos numa disputa judicial, ela resolveu recomeçar do zero. Escolheu o Rio de Janeiro para a sede de sua nova marca, dessa vez com o nome completo: Francesca Romana Diana. Em quase três anos na nova empresa, ela já superou o tamanho da rede anterior. Possui uma rede com 14 franquias no Brasil e três na Europa. "Estamos nos preparando para abrir a 18ª loja no segundo semestre", avisa Francesca. Além das lojas, Francesca têm cinco centros produtores em diferentes Estados e trabalha com uma equipe de 56 pessoas. "No início dessa nova fase eu comecei com uma pessoa para me ajudar", destaca. O sucesso como empreendedora levou o Instituto Empreender Endeavour Brasil a convidar Francesca para ser uma empreendedora Endeavour. "Nós consideramos a história dela como um exemplo para outros empreendedores", diz Natasha Hazan, diretora da Endeavour Rio. O instituto seleciona pequenas empresas inovadoras, co um faturamento anual entre R$ 2 milhões e R$ 30 milhões. Uma vez selecionados, os empreendedores podem dispor dos recursos de aconselhamento contábil e de outros empreendedores, que já passaram pelo desafio de crescer. "É importante essa troca com o empresário que já passou por esses pequenos problemas", diz Francesca. Com o auxílio do instituto, Francesca agora prepara uma nova fase de internacionalização dos negócios. A empresária já vende para França, Bélgica e Madri, onde estão suas três franquias. Os planos para o exterior, no entanto, devem esperar. No momento, a empresária pretende se fortalecer no Brasil. "A Europa está muito em crise. O comércio deu uma parada geral. As pessoas se deram conta de que não precisa comprar tanto", afirma. Para crescer localmente, ela aposta num público variado. "Minha cliente tem entre 15 anos e 90 anos, é independente, não precisa que o marido compre a peça", diz. Para atender a essa clientela, Francesca investe na qualidade do produto, com pedras verdadeiras e um design próprio. Ela busca inspirações que vão dos calçadões de Ipanema aos monumentos de Oscar Niemeyer. "Antes de lançar a minha linha do Niemeyer, pedi permissão ao arquiteto", conta. Para Francesca, o Brasil é um País de oportunidades, em que muita coisa ainda pode ser feita.