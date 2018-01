A hora e a vez dos governadores

Nos Estados, o problema do gasto de pessoal excessivo, incluindo a previdência dos servidores, aparece com toda a força. Em vários, apesar dos limites legais, o gasto com pessoal ultrapassa 70% do total.

Em resumo, o governo tinha um diagnóstico errado, provocou queda no crescimento do PIB numa situação que normalmente já seria desfavorável ao crescimento – pois no Brasil se poupa muito pouco – e, depois, assistiu inerte à crise fiscal, que realimenta a desaceleração da economia. Se a conta não fecha, o risco do País aumenta, os investimentos privados se retraem e entramos num círculo vicioso.

Com uma base de sustentação operando com práticas rejeitadas pela Justiça, agregou-se ao problema econômico uma crise política de gigantescas proporções. A consequência é que o País está chegando à beira de um precipício nunca antes verificado, com governo e Congresso desacreditados, e a população imersa numa espiral inédita de desemprego, baixos salários e alto risco de volta da hiperinflação.

Outro ponto é o rompimento, pelo atual governo, do acordo implícito entre a União e os Estados, firmado na última renegociação de dívidas. Pelo acerto, a União comandaria a geração de um elevado superávit fiscal, com os Estados participando com 26% do esforço. Para isso, e como supostos vilões da história, estes se tornariam, a partir de 2000, virtuais departamentos financeiros da União, que exerceria o papel de “mocinho” no novo filme. Pelo roteiro, o Executivo imporia contratos capazes de assegurar os repagamentos das dívidas renegociadas e proibiria qualquer tomada de novo empréstimo sem passar pelo Ministério da Fazenda.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esqueceu-se, contudo, de que a União poderia vir a ser o vilão da história mais adiante, e os Estados, mesmo não virando mocinhos, serem completamente estrangulados financeiramente. É o que temos hoje, com Estados como o do Rio de Janeiro anunciando um déficit potencial ao redor de R$ 20 bilhões em 2016, graças à recessão causada pela área federal e à desabada do preço do petróleo, sem poder usar a válvula da emissão monetária, que hoje só a União detém, e que assim financiou, em 2015, um déficit inédito de R$ 117 bilhões. Sem opção, os Estados jogaram seus déficits para debaixo do tapete, deixando a hora da verdade para 2016. Sinais de desorganização já se mostram com força, e a tendência dos analistas será de enxergar apenas o lado ruim das gestões estaduais.

Diante da gravidade da situação, e deixando de lado as soluções do impeachment ou da renúncia presidencial, uma frente de governadores deveria assumir a liderança do processo de reforma da Previdência, assistência social e pessoal, construindo uma aliança com o Executivo e lideranças relevantes do Congresso. É o caminho para promover as mudanças básicas que, com apoio da sociedade em geral, cada vez mais desesperada por soluções à medida que tudo se agrava, trarão os investimentos e o crescimento de volta.

Ressalte-se, contudo, que somente num contexto de reformas amplas e para valer, como essas, é que haverá credibilidade suficiente para os mais exigentes apoiarem medidas temporárias de salvamento dos entes mais afetados pela crise, mesmo sob a ameaça de caos em áreas como segurança e saúde, especialmente num ano em que o País sedia a Olimpíada.

*RAUL VELLOSO É CONSULTOR ECONÔMICO