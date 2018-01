A inadimplência avança e os bancos se previnem

No período, caiu 14,8% o número de títulos protestados, refletindo o ritmo menor da atividade industrial e comercial e o recuo das operações com promissórias ou duplicatas. Também caiu 10,7% a proporção de cheques sem fundos, pois o comércio evita o uso de pré-datados. Em outras dívidas não bancárias - caso de contas de luz, gás e telefone, no valor médio de R$ 413,44 -, os atrasos cresceram 2,6%.

A tendência, segundo a Serasa, é de que os calotes dos consumidores fiquem em nível alto por tempo indefinido. Já nas empresas, continuarão acima do padrão, mas a perspectiva é melhor para o fim do ano.

O diagnóstico confere com o dos bancos. Para se prevenir, estes elevaram em 30%, em média, as provisões para devedores duvidosos, acima dos habituais 10% a 15%. Segundo a Fitch Ratings, um terço do aumento deve-se a grandes empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. Entre o último trimestre de 2014 e o primeiro deste ano, os Bancos Itaú, BTG Pactual, Bradesco e BB elevaram as provisões para calotes em R$ 29,7 bilhões.

A inadimplência é fator de alta de juros, que já são estratosféricos no cartão de crédito e no cheque especial. Mais risco e mais restrições de crédito. A cautela evitou um estouro nas despesas com calotes. Se a proporção de despesas com calotes supera o aumento da carteira de crédito, os bancos lançam o prejuízo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No primeiro trimestre, grandes bancos obtiveram bons resultados em razão do custo do dinheiro e da desvalorização do real. Mas já foi dado o sinal para que reforcem os seus colchões de reservas para devedores duvidosos.

É uma decisão tomada não só levando em conta os índices atuais de inadimplência, mas como proteção para futuros calotes, cujo volume é praticamente imprevisível em face das condições de mercado neste ano de ajuste da economia.