A indústria demite e continuará a demitir

Por causa do alto custo das demissões, da necessidade de retenção de profissionais capacitados, das dificuldades para encontrar substitutos adequadamente treinados quando a economia voltar a crescer e dos custos de treinamento da mão de obra de que necessitar, as indústrias vêm evitando cortes de pessoal.

A redução do número de turnos de trabalho foi a medida empregada por 38% das empresas consultadas pela CNI para reduzir o uso da mão de obra, de modo a compensar a queda da demanda. A não renovação de contratos por prazo determinado, a promoção do uso de banco de horas e a concessão de férias coletivas não programadas foram outros recursos a que as indústrias recorreram nos últimos seis meses para evitar corte de empregos.

Mesmo assim, pelo menos metade delas demitiu parte de sua força de trabalho no primeiro semestre. Do ponto de vista do emprego, a crise afetou mais as empresas de médio porte, pois 54% delas informaram ter demitido pessoal nos últimos seis meses; das indústrias de pequeno porte, 49% demitiram; e, das grandes, 48%.

Se a crise persistir por mais tempo, empresas que até agora têm evitado cortar pessoal poderão ser forçadas a fazê-lo. A pesquisa da CNI constatou que, para 43% das empresas, a expectativa para os próximos seis meses é de redução do número de empregados ou adoção de medidas extraordinárias para a diminuição da utilização da mão de obra. Um quarto delas pretende fazer as duas coisas (demitir e reduzir o uso do pessoal empregado).

Sem investimentos no volume necessário para modernizar e ampliar sua capacidade produtiva, carente de políticas públicas eficazes de estímulo a ganhos de produtividade e à inovação, e submetida a severa concorrência de produtos estrangeiros, a indústria vem perdendo espaço até no mercado interno. A crise que se acentuou no início do segundo mandato presidencial de Dilma Rousseff tornou mais difícil sua situação. Fez cair ainda mais sua produção e lhe criou mais dificuldades financeiras. Mesmo assim, ela só demite quando não tem alternativa. Parece ter chegado a essa situação.