A inflação da classe média está mais pressionada

No ICVM, o custo da habitação aumentou 0,66% no mês passado, puxado por energia elétrica (+1,53%), condomínio (+0,8%), pintor (+2,4%), pedreiro (+1,74%) e gás de botijão (+4,14%). Isoladamente, a habitação respondeu por 47,6% da elevação do índice, mas a alimentação, que pesou 32,3% no ICVM, subiu ainda mais (0,82%). A cebola (+41,6%) e o tomate (+13,08%) encareceram a alimentação nos domicílios, ao lado do leite longa vida, do coxão mole e do pão francês. Já as refeições fora do domicílio subiram, em média, 1,12%. Transportes subiram 0,42% e despesas com saúde, 0,89%.

A alta do ICVM foi generalizada, alcançando 313 dos 468 itens pesquisados pela OEB, que avalia os itens mais sofisticados, ou pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O chamado índice de difusão foi, portanto, elevado: 67% dos itens tiveram os preços majorados.

Nos últimos 12 meses, os itens educação e alimentação já subiram mais de 8%. E neste mês, como a inflação de junho de 2014 foi de apenas 0,14%, o coordenador do ICVM, José Tiacci Kirsten, considera muito provável que o índice passe a superar os 8%. A inflação dos serviços foi ainda mais alta que a dos produtos e chegou a 8,25% em 12 meses. Muitas despesas não podem ser comprimidas, como o ônibus e os planos de saúde.

O IPC, calculado pela FGV, confirma o quanto são pressionados os preços de itens como habitação, despesas diversas das famílias, educação, leitura e recreação, além de vestuário e transportes. As despesas com jogo lotérico, por exemplo, subiram 20,62% em maio.

A redução das pressões sobre os preços no atacado mal chegou ao consumidor final. Até que isso ocorra, a inflação continuará ceifando o poder de compra dos salários e impondo restrições ao endividamento, com impacto negativo no varejo, na indústria e no PIB. E, até que a inflação caia, o juro seguirá alto.