A íntegra do discurso de Palocci O novo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse hoje, no discurso de posse, que vai manter as metas de inflação, fará o superávit primário necessário e acenou para a queda nos juros. Palocci defendeu respeitos aos contratos e disse que o social deve prevalecer sobre a economia. "Nosso projeto é que no futuro tenhamos como centro da política pública um novo desenho de inserção do Estado que promova uma maior inclusão social e estejamos finalmente livres da discussão da política econômica com o aspecto mobilizador da opinião pública, como é hoje". Leia a íntegra: A troca de governo se processa em nosso País com o toque de civilidade e de profissionalismo que caracterizou toda a transição. E, em particular, as atitudes do presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um motivo de grande orgulho para todos nós brasileiros. Mais do que a positiva colaboração entre colaboradores deste Ministério, dos que saem e dos que entram, temos a certeza de ter contribuído para solidificar ainda mais a democracia brasileira, fortalecendo o quadro institucional de nosso País. Ministros da Fazenda nem sempre são portadores de boas novas, nem são tampouco, inversamente, portadores de más notícias. Ministros da Fazenda são por dever do ofício, forçados a trabalhar com o cálice, nem sempre doce, dos números e do realismo renitente, talvez até irritante para os mais apressados. Regras claras As nações, entretanto, nem sempre são construídas apressadamente; nações necessitam de sólidos alicerces, pedra sobre pedra e estabilidade, de regras claras, de solidez institucional. Enfrentamos hoje um momento de grande desafio: temos a responsabilidade e o compromisso com um país mais justo e com melhores oportunidades de crescimento, emprego e, sobretudo, de melhores perspectivas para as novas gerações, depois de décadas de estagnação da renda e da nossa secular má distribuição de rendas no País. Retomar o crescimento econômico, simultaneamente a uma melhor distribuição de renda, eis o desafio do novo governo e o compromisso do presidente Lula. As dificuldades que estamos enfrentando, entretanto, não são poucas. Nosso País continua com problemas nas contas públicas, com uma baixa faixa de investimentos públicos realizados; a relação dívida pública/PIB, no ano passado, chegou em momentos importantes a valores que são os maiores da história recente do País, atingindo níveis preocupantes, quando se consideram os prêmios de risco os títulos da dívida pública. Estado Vivemos o paradoxo do Estado que muito gasta e a poucos beneficia. Nos últimos oito anos assistimos um crescimento do gasto público de cerca de 6% reais ao ano, sem incluir os gastos que derivam da dívida pública. Apenas o gasto com o funcionalismo passou de menos de R$ 40 bilhões, em 1994, para mais de R$ 80 bilhões, em 2002. Gastamos muito e gastamos cada vez mais, sem, no entanto, beneficiar aquela parcela da população que realmente necessita diretamente do auxílio público. Sem contar a Previdência. Gastamos com transferência e na oferta de bens públicos básicos, como saúde e educação, cerca de R$ 80 bilhões ao ano, sendo R$ 30 bilhões destinados aos programas compensatórios e assistenciais. E, no entanto, temos hoje exatamente a mesma desigualdade de renda que tínhamos em 1970. Esta é uma importante reflexão para todo o País. País desigual Somos inapelavelmente um dos países mais desiguais do mundo há muitas décadas. Temos ainda hoje 15% da população vivendo com uma renda que nem mesmo supre as suas necessidades alimentares básicas. E a pobreza no Brasil tem cor e tem idade: crianças e negros, eis a maioria dos brasileiros sem direitos fundamentais num país que se deseja moderno e ainda não se encontrou com a modernidade. Um país que ainda recusa direitos básicos, que mesmo em outros países em desenvolvimento foram conquistados há décadas. Temos um compromisso inegociável com a retomada do crescimento. Entretanto, como dissemos no recente relatório da transição, não iremos provocar bolhas de crescimento econômico a partir de uma permissividade perigosa com a inflação. Vamos buscar as reformas que se fazem necessárias para uma retomada sólida e sustentável do crescimento econômico. Redução da pobreza Infelizmente não basta crescer para combater a pobreza com a urgência que os nossos vários problemas sociais exigem, sendo inadiável a redução da desigualdade. Reduzir a pobreza extrema dos atuais 15% da população para 5%, por exemplo, requer um crescimento da renda do brasileiro de 3% durante 25 anos. O mesmo impacto pode ser obtido com uma redução de apenas 10% da nossa desigualdade de renda. Reduzir as desigualdades é parte essencial nos objetivos da política de transferência do governo. Assim como os países do norte da Europa, no começo do século XX, assim como vários países em desenvolvimento na segunda metade do século que se encerrou. É certo que ainda faltam recursos para as políticas sociais no Brasil, porém é preciso notar que a insuficiência de renda agregada aos extremamente pobres corresponde a apenas 1% da renda nacional, 5% dos gastos sociais e menos de um terço dos gastos federais com programas de transferência, tais como a previdência rural e o bolsa-escola, entre outros. Social disperso Temos hoje um leque disperso e difuso de programas sociais, incluindo alguns programas inovadores. Falta-nos, entretanto, avalia sistemática e, principalmente, coordenação dos programas em vigor. É imprescindível garantir que os recursos destinados a combater a pobreza, a fome, o trabalho infantil e a subnutrição sejam recebidos por quem de direito. É inescapável fazer o controle da eficácia dos programas existentes e dos que serão implementados pelo atual governo, de modo a garantir que os recursos disponíveis sejam eficazes no enfrentamento dos nossos graves problemas sociais. O presidente Lula tem a firme determinação de mobilizar o País para combater imediatamente a fome, o flagelo que nos cobre de vergonha e violenta todas as nossas gerações. Reformas O nosso projeto de reformas ainda tem despertado dúvidas e interpretações diversas. Sobre essas dúvidas quero pedir minhas desculpas, se não temos sido suficientemente claros. Vamos voltar aos nossos temas, com a insistência e o didatismo que tais questões exigem. Temos consciência de que, assim como na conquista do amor profundo ou da amizade verdadeira, a credibilidade de um projeto político exige paciência, persistência, diálogo permanente e ambiente de confiança. O período entre a eleição e a posse da nova administração foi inevitável de alguma ansiedade das possíveis mudanças a serem implementadas pelo projeto de governo que tem nas reformas sua face mais imediata. A transição para o novo modelo despertou em alguns perguntas sobre o período esperado dessa transição. Pôde, finalmente, anunciar o conjunto de medidas que garantam a retomada do crescimento, a geração de empregos e a adoção de políticas mais eficazes de enfrentamento dos nossos graves problemas sociais. E outros. Responsabilidade fiscal O tema da transição despertou ansiedade sobre o que viria depois da fase de transição, especulou-se sobre o fim dos superávits primários, o fim das metas de inflação e do regime de câmbio flutuante e a adoção de medidas não convencionais e inventivas na condução da política macroeconômica. A essas legítimas perguntas respondemos de forma inequívoca: o novo regime já começou; a boa gestão da coisa pública requer responsabilidade fiscal e estabilidade econômica. O governo que ontem se encerrou tem méritos nesse tema, o que não nos constrange reconhecer. Porém, esse não é um patrimônio exclusivo seu, assim como não o será da nossa administração. Qualquer programa econômico que busca sustentabilidade deve ter os pilares da responsabilidade e da responsabilidade como base essencial de sustentação. Inventando o Estado Reassumimos aqui o que temos dito ao longo dos últimos seis meses, desde que o presidente Lula leu a sua Carta ao Povo Brasileiro: vamos preservar a responsabilidade fiscal, o controle da inflação e o câmbio livre. Não iremos reinventar princípios básicos de política econômica. Temos de fato um projeto muito mais ambicioso: inventar o Estado brasileiro e a sua inserção na nossa sociedade. Preparar o País para um novo momento, não mais uma sociedade que vive a reboque da política econômica de curto prazo com recorrentes momentos de instabilidade, mas um Estado a serviço da inclusão social e das condições necessárias à retomada do crescimento sustentável. Problemas políticos Os nossos problemas não são de gestão econômica de curto prazo. São problemas políticos e resultam da perversa inserção do Estado na nossa sociedade, Estado esse que apresenta profundos problemas de gestão e de planejamento estratégico. Assim, a transição do modelo que temos e o que o País reivindica é a superação das dificuldades de curto prazo. Um país como o Brasil só terá estabilidade duradoura quando conquistar crescimento sustentado e uma estabilidade social. Fechará assim o período de transição com um novo projeto de país e de Estado em pleno desenvolvimento. Estado gasta mal Temos hoje um aparelho de Estado que gasta muito e gasta mal; gastamos muito com o nosso funcionalismo e há categorias com os salários defasados; gastamos muito com a máquina pública e a sociedade pouco recebe dos muitos tributos diretos e indiretos arrecadados; sociedade que hoje nos exige uma gestão moderna e eficaz dos recursos públicos de modo a garantir a execução e as nossas obrigações constitucionais com políticas sociais, acesso a bens meritórios básicos de cidadania, como a saúde e a educação, assim como o investimento público em infra-estrutura. Para isso é preciso trilhar o caminho das reformas e da construção de um futuro promissor, não podemos mais conviver com armadilhas de orçamento que devam ser administradas todos os anos. É preciso desarmá-las e é compromisso deste governo a responsabilidade fiscal e a gestão cuidadosa da coisa pública, sendo nossa prioridade o enfrentamento da questão social. Desarmar as armadilhas significa alcançar o equilíbrio permanente das contas públicas. Orçamento Não podemos conviver com uma gestão orçamentária que promete mais do que permitem as receitas públicas, promessas essas que terminam, na nossa história, por gerar taxas elevadas de inflação, dívidas crescentes para futuras gerações, ou ainda renegociações traumáticas do passivo público. É nossa meta o ajuste definitivo das contas públicas, de modo a garantir à sociedade a confiança necessária na capacidade do governo em arcar com os seus compromissos previamente assumidos. Honrando o nosso passado garantimos à sociedade nosso compromisso inabalável de honrar o nosso futuro. Juros e superávit primário Desta forma será possível viabilizar um financiamento público com menores taxas de juros. Além disso, o ajuste das contas permitirá focar o esforço na construção de longo prazo, na montagem de um aparelho de Estado moderno e responsável das suas obrigações sociais. Temos um percursos longo e difícil a ser percorrido. Os atuais desequilíbrios das contas públicas têm que ser enfrentados com vigor e determinação. É essencial um ajuste programado do orçamento público. Para tanto estamos comprometidos com a reforma da Previdência pública como prioridade deste governo. Além disso, dissemos na campanha, dissemos na transição e dizemos agora: faremos o superávit primário que for necessário, de modo a garantir de forma inequívoca a sustentabilidade da dívida pública brasileira. Esta é a forma mais certa de reduzir o Risco Brasil e de reduzir as taxas de juros de modo a viabilizar a retomada do crescimento. Metas econômicas Nas próximas semanas o Ministério da Fazenda irá divulgar as nossas metas econômicas. Essas metas deixarão claro o nosso compromisso com uma gestão responsável e consistente dos recursos do orçamento. Como médico interessado em economia tenho atuado há 14 anos diante das questões fiscais e econômicas, acumulado alguma experiência em administração pública. Aprendi que o tecido econômico tem que ser observado de forma similar ao tecido humano: existem as febres, os medicamentos e a reação do organismo; saber acompanhar e ler os sinais vitais, ajustar as terapias, antes de tudo, prevenir sempre e remediar na justa medida do necessário, isso requer além de ciência um pouco de arte. Vale para a medicina, vale também para a economia. Cenário externo As crises externas têm abalado, em diversos momentos, a nossa economia, como os vírus e bactérias, atacam o nosso organismo; adoecer ou não depende das condições do nosso corpo humano: se ele estiver saudável e for preparado, vai resistir aos choques externos, aos vírus e bactérias e seguirá saudável. No caso da política econômica, preparar o organismo que for saudável e ajustado às suas obrigações previstas, a criação de regras estáveis e claras de gestão da política econômica são a contrapartida na administração da coisa pública das prescrições médicas de exercícios moderados, boa alimentação que viabilize uma vida mais longa e saudável aos nossos pacientes. Respeito aos contratos O nosso País hoje não agüenta mais conviver com o escamoteamento político, com o rompimento de contratos e surpresas na instituição da política econômica. Nós estamos num regime democrático firmemente instituído em que as regras de condução da política econômica sejam claramente estabelecidas com credibilidade e responsabilidade de ação pública. Eis, senhoras e senhores, um compromisso inalienável de nossa administração: compromisso com a credibilidade e responsabilidade da condução da política econômica. O nosso desafio é a construção de um país mais justo, que seja retomada a nossa trajetória histórica de crescimento econômico. Reforma da previdência Essa retomada requer reformas inadiáveis que garantam a consistência de nossos objetivos. Como tem reafirmado seguidamente o ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, a reforma da Previdência Pública tem como objetivo garantir o nosso compromisso com o ajuste das contas públicas, não apenas no presente mas também no futuro. É inadiável uma reforma que estabeleça para os novo s funcionários públicos regras de aposentadoria similares aos demais trabalhadores brasileiros. Não mais podemos conviver numa sociedade com duas classes de trabalhadores. É necessário ainda um regime de transição para esse novo sistema, sem ferir princípios constitucionais que permita restabelecer o controle democrático do orçamento, com a definição da prioridade dos gastos públicos nas diversas áreas que se fazem necessárias. Este é um projeto de um país mais justo e com melhores oportunidades para to dos. Responsabilidade monetária A reforma da Previdência será complementada com a Lei de Responsabilidade Monetária. Para tanto trabalharemos com o Congresso para a aprovação da emenda do Artigo 192 da Constituição Federal. Em seguida encaminharemos ao Congresso projeto de lei propondo autonomia operacional do Banco Central. A boa gestão da política monetária requer regras claras e autonomia para cumpri-las. Temos compromisso com a manutenção, tanto das metas de inflação quanto do regime de câmbio flutuante. Vivemos um momento difícil em decorrência das dificuldades enfrentadas com a consequente depreciação cambial e a pressão momentânea nos índices de preços. Trata-se de um choque temporário. É parte inseparável da responsabilidade pública deste governo a preservação da estabilidade de preços e a adoção de medidas de política monetária que garantam a convergência dos índices de inflação às metas já definidas pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central terá liberdade para adotar as medidas adequadas para administrar a convergência das taxas de inflação às metas programadas para os próximos anos. Bancos públicos Reafirmamos também o nosso compromisso com a transparência e com o controle da gestão dos bancos públicos e demais órgãos de fomento. Os bancos públicos serão submetidos à supervisão do Banco Central. A coisa pública pertence à sociedade e temos o dever de garantir absoluta clareza no uso dos recursos públicos, tratando de forma transparente os custos, assim como os beneficiários dos programas executados. A nossa sociedade não aceita mais medidas discricionárias, temporárias e ineficazes na condução da política econômica. O governo deve dar às políticas públicas a responsabilidade e a seriedade que as sociedades nos exigem. Negociaremos reformas, pois reformas são exigidas pelo País; porém reformas que definam novas regras de condução da gestão; assim como o período de transição para as novas regras sem surpresas ou medidas inesperadas, de modo a consolidar a credibilidade do nosso projeto. Regras estáveis Regras estáveis na condução da política econômica, ausência de surpresas ou medidas discricionárias são aspectos importantes para garantir a estabilidade necessária à expansão do investimento privado e à retomada do crescimento econômico. Essencial é a reforma do sistema de garantias e segurança jurídica, de modo a permitir a expansão de nosso ainda restrito mercado de crédito privado. A nova lei de falências e a medida referente à alienação fiduciária são instrumentos importantes na construção de uma institucionalidade que assegura o cumprimento de garantias creditícias e permita tanto a redução dos atuais spreads bancários quanto a expansão do volume de crédito privado. Mito Temos um imenso país, porém como no mito de Prometeu, um imenso país atrelado com grilhões à rocha da estagnação e da desigualdade. Libertar as amarras que nos condenam a um crescimento medíocre e à uma desigualdade inaceitável, eis o nosso desafio e compromisso. A nossa sociedade se caracteriza pela criatividade e caráter empreendedor. Canalizar esse espírito de construção e renovação, garantindo uma institucionalidade que atrele o benefício privado ao bem-estar social deve ser o objetivo central de nossa ação. Instituições internas e o correto desenho das regras que norteiam a ação privada, assim como a ação do governo, têm papel central de permitir soltar as amarras que hoje restringem a economia brasileira e permitir uma retomada do crescimento econômico com maior justiça social. Poeta Há muitos anos João Cabral de Melo Neto retratou com sua habitual precisão a dureza de um retrato de grande parte do Brasil, renegado a margem da versão que se acreditava e que se impunha oficial no nosso País (e passa a recitar o poema): "uma educação pela pedra, para apreender da pedra, freqüentá-la, captar sua voz, ininfática, impessoal; pela definição ela começa as aulas; lição de moral; sua resistência fria; ao que flui a fluir; a ser maleável; a de poética, tocar na dura concreta; a de economia, adensar-se compacta; lições de pedra, de fora para dentro; cartilha muda, para quem soletrá-la; povo é educação pela pedra, no sertão, dentro para fora, é pedra pré-didática; no sertão a pedra não sabe lecionar e se lecionasse não ensinaria nada; lá não se aprende a pedra; lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma." Hoje, nos orgulhamos de ter um presidente que foi educado pela pedra e que, apesar de toda a dureza de seu aprendizado, destacou como aspecto central de sua campanha um encontro com a generosidade, com a construção de um país mais justo, construção democrática, legitimada pela construção de um amplo pacto social. Longa e difícil foi a história do nosso presidente. Foram décadas de determinação para ter com que o nosso País se encontrasse com a sua história e assumisse o enfrentamento de seus grandes desafios. Através da negociação, de sua firmeza de caráter e determinação, de seu olhar generoso com a multiplicidade de faces do nosso País o nosso presidente conseguiu construir um consenso sobre a necessidade inadiável de enfrentar a questão social como tema central de uma política de Estado. Um país para todos com a credibilidade inquestionável na condução da política econômica e reformas que resolvam as armadilhas construídas durante a nossa história. Enfrentar com grandeza, determinação e eficácia o desafio que o País nos impõe eis o compromisso inegociável assumido pelo nosso presidente e obrigação primordial e irredutível da nossa administração. Méritos de Malan O governo que ontem se encerrou teve como mérito um ajuste das contas públicas brasileiras. O tratamento transparente e objetivo das dívidas do nosso passado permite hoje um enfrentamento claro dos nossos desafios. A seriedade e responsabilidade na gestão da coisa pública é uma herança inegável na condução da política econômica do ministro Pedro Malan e da sua equipe. A nossa administração se diferencia da que nos antecedeu no projeto de país expresso, tanto na nossa agenda de reformas como na forma em que encaminharemos o conceito de pacto social. A diferença entre nossos governos, entretanto, não pode ofuscar a seriedade e a moralidade com que o ministro Malan geriu a coisa pública, condicionado pela agenda de seu governo. E essa herança, ministro Malan, teremos a satisfação de preservar e procurar, futuramente, entregá-la ainda mais consolidada ao futuro governo. Social acima da economia Esse é o nosso projeto, esse é o nosso compromisso, que no futuro tenhamos como centro da política pública um novo desenho de inserção do Estado que promova uma maior inclusão social e estejamos finalmente livres da discussão da política econômica com o aspecto mobilizador da opinião pública, como é hoje; que a equipe econômica tenha o espaço que lhe cabe em qualquer economia moderna: auxiliares técnicos cuidando da boa gestão econômica; que estejamos discutindo, não as taxas de juros, ou as metas fiscais, mas sim como conseguir promover uma melhor qualidade do emprego e como melhorar ainda mais o nosso sistema de saúde; que a extrema pobreza e a fome mais não façam parte de uma realidade que nos entristece e nos envergonha. Então, teremos um país ao encontro do seu próprio destino. 