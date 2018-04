A intransigência burocrática A descontinuidade na execução de obras de infraestrutura de transportes no País é um drama antigo que precisa ser combatido com urgência. Um amplo debate se forma no sentido de buscar soluções para a questão, pautado principalmente por empresas do setor e por órgãos executores. Essa discussão tem como ponto de partida a sociedade, que não faz parte direta do processo, mas que sente em seu cotidiano a falta dessas obras - desde travessias urbanas até grandes obras estruturantes. A paralisação de obras muitas vezes tem origem no Congresso Nacional, instituição que poderia tratar a questão de forma mais efetiva, a fim de tornar o processo mais ágil, garantindo que as ações possam primar pela eficiência, que nada mais é do que a aplicação de recursos públicos no menor tempo possível, gerando assim menor custo para o erário. É muito mais cara para o Estado a paralisação do que a continuidade de uma obra. Obras interrompidas significam prejuízos de milhões para os cofres públicos e para milhares de cidadãos, que passam anos esperando por uma ponte ou por um trecho rodoviário. Os efeitos de uma paralisação são devastadores e, muitas vezes, irreparáveis. O correto é que o Congresso garanta orçamento e recursos para que as obras não parem. E que sejam criadas novas metodologias de fiscalização e controle. O que temos acompanhado é a Comissão Mista de Orçamento contribuindo para a inclusão de novas obras no anexo 6 - muitas vezes sem recomendação do próprio Tribunal de Contas da União (TCU) -, inclusive com processos cujos assuntos referentes a essas obras poderiam ser resolvidos administrativamente e em tempo bem menor, sem resultar em obras paralisadas e prejuízos incalculáveis para a Nação. Sempre que participo de eventos sobre o tema, reforço minha tese de que precisamos quebrar paradigmas. Uma sugestão é a criação de um fórum permanente de discussão com a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Precisamos trabalhar esses enfrentamentos, encontrar soluções e garantir a continuidade das obras. Vivemos um momento único no setor de infraestrutura de transportes no Brasil. O orçamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para 2009 é de R$ 8,6 bilhões, que, somados ao valor de R$ 9 bilhões de restos a pagar, resultam no extraordinário valor de R$ 17,6 bilhões. Porém esbarramos numa metodologia burocrática interminável e intransigente, que vai da sistematização interministerial ao licenciamento ambiental que leva, em média, dois anos para ser obtido. Hoje, são 2.107 quilômetros de rodovias federais aguardando licença de instalação. Para que se possa fazer pavimentação - rigorosamente na faixa de domínio de uma rodovia já implantada -, adequações ou melhoramentos (caso de uma terceira faixa ou um viaduto, por exemplo), têm-se intermináveis exigências. Somam-se a isso problemas processuais das licitações (falta de limitação dos prazos), complicações em atribuições de obras conveniadas, entre outros problemas que poderiam ser superados por meio de licenciamento simplificado e um modelo operacional de gestão com foco na obra pronta, entregue com qualidade, e não no mérito tecnocrático da fiscalização. Há pontos positivos em relação ao importante trabalho dos órgãos de controle. O Dnit, por exemplo, tem mais de 2.500 contratos de obras em execução. Só do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) são 579 contratos. Os números mostram que o que está em execução é infinitamente maior do que obras paradas ou com indícios de irregularidade e isso se deve, em boa parte, ao trabalho de parceria com as instituições de controle interno e externo. Não conseguiríamos licitar, em seis meses, mais do que R$ 6 bilhões em obras, se não fosse a criação do Edital Padrão, elaborado em conjunto com o TCU e a Controladoria-Geral da União. É em razão desse sucesso que reafirmo a necessidade de novas metodologias, a fim de que os órgãos executores, as empresas, o Estado e o cidadão ganhem em eficiência e eficácia. *Luiz Antonio Pagot é diretor-geral do Dnit. E-mail: diretoria.geral@dnit.gov.br Correção: no artigo de Dionísio Dias Carneiro publicado ontem neste espaço (Como estragar uma recuperação), onde se lê "riscos insecuritizáveis" leia-se riscos não segurados.