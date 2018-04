O caso mais grave é o do equilíbrio das contas públicas. Nos meses que antecederam o pior momento da crise, o governo brasileiro comportou-se de maneira impecável, mantendo elevado o superávit primário e os juros altos, para conter qualquer pressão inflacionária que pudesse decorrer da crise externa.

Está certo que esse superávit primário, que exclui a conta dos juros, é mais um artifício contábil do que uma realidade concreta. Na ponta do lápis, o setor público brasileiro permanece deficitário. Mesmo assim, porém, esse indicador tão relevante para o mercado financeiro só deu boas notícias.

Quando a situação internacional se agravou, em setembro de 2008, o governo fez o que qualquer governo faria em uma situação como essa. Abriu mão da estabilidade fiscal no longo prazo e passou a preocupar-se com a sustentabilidade do crescimento econômico no curto prazo.

Por menos ortodoxa que possa parecer, essa atitude tem lógica e é consagrada pelo tempo. Governos de diversos países, como China, Chile, Japão e, em menor escala, Estados Unidos e Europa, periodicamente desengavetaram planos de estímulo econômico por meio de aumento dos gastos públicos. A tese é que, ao se preservar o sistema econômico e os empregos, não se abre mão da arrecadação no longo prazo.

Funcionaria no Brasil, não fosse a má qualidade das contas públicas. Desde o início da década, o superávit primário vem sendo obtido às custas de elevações constantes da arrecadação, e não de aumento da eficiência no uso dos recursos públicos. Os gastos com o custeio da máquina administrativa e com as aposentadorias e pensões de servidores drenam cada vez mais dinheiro dos cofres públicos.

Pior: esses gastos só tendem a aumentar no decorrer do tempo. Cálculos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) mostram que, desde o início do primeiro mandado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cerca de 300.000 novos servidores foram incorporados à máquina pública. Desses, 150.000 são militares.

Questionando-se ou não as necessidades bélicas brasileiras e o aumento da folha de servidores, esse enorme contingente de pessoal deverá buscar, ativamente, maneiras de elevar seus vencimentos. Além disso, boa parte deles tem direito a aposentadorias integrais e vitalícias, que tenderão a prolongar o desequilíbrio por décadas.

Gastos sociais de amplo impacto, como o Bolsa Família, estão longe de ser um problema. O Bolsa Família, por exemplo, não chega a representar 1 por cento de todos os gastos do governo federal, o que é um número irrelevante no mar de gastos públicos. Pior são as despesas com aposentadoria de servidores e com o custeio da máquina, que tendem a piorar no longo prazo.

FUTURO SOMBRIO

A má qualidade do superávit primário ficou claramente demonstrada pelos programas estatais de estímulo à economia. Apesar de nominalmente sobrar dinheiro, não havia recursos suficientes para custear programas de investimento de longo prazo.

O impacto de estímulos fiscais como a redução de impostos sobre automóveis, eletrodomésticos e, mais recentemente, materiais de construção e pão foi devastador nas contas do governo.

Com isso, espera-se uma elevação dos riscos, uma possível deterioração da classificação de risco brasileira e, consequentemente, um aumento no custo do governo para girar a dívida pública, com consequencias muito ruins para o mercado.

O mercado financeiro já especula com uma elevação da inflação. Os gastos do governo tornarão cada vez mais difícil manter os índices dentro da meta, ameaçando a política monetária.

