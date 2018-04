''A melhor defesa é o ataque'' O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conclamou, ontem, governadores e prefeitos de países do Mercosul, que participaram de uma reunião em Foz do Iguaçu (PR), para que trabalhem a fim de afastar o pânico das pessoas em relação à crise financeira mundial. Disse que essa é a oportunidade de o Estado investir. Mostrando-se contente pela eleição de Barack Obama como presidente dos EUA, advertiu que a maior responsabilidade para resolver o problema está com o eleito norte-americano. Utilizando exemplo futebolístico, citou o Santos de Pelé, para dizer que não se deve ficar só lamentando a crise. "Tinha uma máxima do técnico, que por coincidência se chamava Lula, de que a melhor defesa é o ataque, e fez do Santos o time mais brilhante do final da década de 50 e 60", afirmou.