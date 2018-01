A melhora do emprego não inspira confiança

Com a estagnação da economia e as medidas de ajuste fiscal em meio à inflação alta, caiu o poder de compra do consumidor e as perspectivas para o emprego são de retração. No primeiro trimestre, o pior desde 2002, houve perda líquida de 50,4 mil vagas, comparativamente a igual período de 2014.

É verdade que o número de empregos criados em março foi 47% maior que o de março de 2014 (13,1 mil). Mas março de 2014, com o carnaval, teve menos dias úteis. E em março de 2015 só foram criados empregos em serviços (53,7 mil).

As contratações concentraram-se em ensino, com o início do ano escolar, serviços médicos e transportes (segmento afetado pelas greves dos caminhoneiros, em fevereiro). Em áreas com alta rotatividade de mão de obra, números de um mês não definem tendência.

O emprego declinou fortemente na construção civil - as demissões superaram as contratações em 18,2 mil em março e o saldo trimestral foi negativo em 51 mil vagas, ante a queda de novos empreendimentos. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, notou que as demissões na construção refletem menos confiança e investimentos.

A indústria de transformação fechou 14,6 mil vagas, contrastando com março de 2014, quando foram criadas 5,5 mil. Com a desvalorização do real, esperava-se um alento na exportação de manufaturados. O que não ocorreu: a retomada de contatos com clientes externos foi lenta e faltou competitividade. Até na agricultura houve queda de 6,2 mil vagas, pela sazonalidade ou por exportações aquém do esperado.

Com queda do PIB neste ano (-1,18%, segundo a pesquisa Focus, do Banco Central), é exagero falar em recuperação do emprego, como fez o ministro do Trabalho, Manoel Dias. Ele disse esperar uma melhora em abril, com a retomada de contratos suspensos pela Petrobrás por causa da Operação Lava Jato. Quer infundir otimismo, ignorando os baixos índices de confiança da indústria, do comércio e do consumidor. Na melhor das hipóteses, alguma melhora no ambiente de negócios evitará recuo mais profundo do emprego.