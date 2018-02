A mesma Dilma de sempre

O que torna o turbilhão mais assustador é que nenhuma das três crises poderá ser superada sem que o governo reconheça graves equívocos cometidos nos últimos 12 anos. Se isso já parece muito difícil, mais difícil ainda se afigura quando se leva em conta o estreito envolvimento pessoal de Dilma Rousseff, ao longo de três mandatos presidenciais, nas decisões equivocadas que gestaram e alimentaram as três crises. O que a superação dessas crises requer, pois, antes de mais nada, é que a presidente seja pessoalmente capaz de se permitir fazer um mea-culpa em relação a cada uma delas.

Não se trata de exigir da presidente um acerto de contas com o País e a História. Longe disso. A razão pela qual o reconhecimento dos erros cometidos é indispensável é bem outra. Sem se permitir um mea-culpa, por tácito que seja, a presidente ficará presa a diagnósticos fantasiosos e, portanto, a concepções inadequadas das medidas necessárias para a superação dessas crises. Não lhe será fácil. Em cada caso, a mudança requerida de discurso deverá exigir da presidente doses improváveis de humildade e pragmatismo, para dar o dito por não dito sobre decisões desastrosas que por muito tempo defendeu com arrogância e triunfalismo.

Para perceber de forma mais concreta quão penosa terá de ser a mudança de discurso necessária, vale a pena ver de novo, por exemplo, o pronunciamento de oito minutos, em cadeia nacional de rádio e TV, de 23/1/2013, em que a presidente Dilma anunciou redução de tarifas de energia elétrica, comemorou a queda forçada da taxa de juros e denunciou os pessimistas de sempre: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vab0_LlItD8.

É a consciência da dificuldade de dar o dito pelo não dito que talvez explique o silêncio profundo a que se entregou a presidente desde o início do segundo mandato. Incapaz de articular um novo discurso, Dilma parece ter preferido atravessar janeiro enclausurada, imersa em reflexões sobre as proporções da metamorfose por que terá de passar, se quiser enfrentar com sucesso os desafios do seu novo mandato.

No início desta semana, a quebra do longo silêncio de Dilma, na primeira reunião ministerial do novo governo, vinha sendo aguardada com grande expectativa. Os mais otimistas chegaram a acalentar a esperança de um novo discurso, com reconhecimento pelo menos tácito de equívocos cometidos no primeiro mandato.

Mas o que se viu foi a mesma Dilma de sempre, agarrada às velhas mistificações. Sobre o quadro desastroso do setor elétrico, houve apenas a promessa lacônica de que "estamos tomando todas as ações cabíveis para garantir o suprimento de energia". Sobre o descalabro da Petrobrás, o que se ouviu é que "a realidade atual só fez reforçar nossa determinação" de dotá-la da "mais eficiente estrutura de governança e controle que uma empresa estatal ou privada já teve no Brasil".

Na menção às medidas de ajuste fiscal, a devastação das contas públicas do ano passado foi justificada - acredite se quiser - como necessária para preservar o emprego e a renda, em face da deterioração do cenário externo e do agravamento das condições climáticas. "Nós reduzimos o resultado primário para combater os efeitos adversos desses choques sobre a economia e proteger a população."

O mais espantoso é que, tendo dito tudo isso, a presidente tenha conclamado os ministros a combater campanhas de desinformação. "Nós não podemos permitir que a falsa versão se crie e se alastre." Seria irônico, se não fosse trágico.

