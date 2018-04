A mulher que para Wall Street

Ela tem menos de 40 anos e não exibe no cartão de visitas a marca de nenhuma das principais casas financeiras de Wall Street, mas sim o logotipo sem rebuscamento da empresa de consultoria batizada com seu nome. Considerada a melhor analista de bancos dos Estados Unidos, Meredith Whitney é, literalmente, uma pessoa com o poder de mexer com os mercados. Ontem, uma entrevista que concedeu à rede CNBC foi a principal responsável pela maior alta das bolsas americanas em seis semanas. Tudo isso porque Meredith elevou para compra a recomendação das ações do banco de investimentos Goldman Sachs e disse que os papéis do Bank of America (o maior dos EUA atualmente) estão baratos se comparados aos números que a instituição exibe no balanço. A reputação de Meredith aumentou em um ritmo inversamente proporcional ao dos grandes bancos americanos. Antes dos colegas, previu que a crise bancária ia se aprofundar - e recomendou a venda das ações do setor. As previsões, como se sabe, se mostraram corretas e tudo o que Meredith afirma é ouvido com atenção redobrada. Em compensação, ela se mostrou pessimista em relação à economia em geral. "Estamos comprando tempo, mas não estamos reestruturando a economia", disse. O mercado, seletivo como costuma ser, prestou atenção apenas a uma parte da mensagem. Neste caso, a boa.