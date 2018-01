A nova blue-chip da Bovespa Preços baixos e um grande potencial de valorização a médio e longo prazos. São os motivos apontados pelo presidente da Telemar, Manoel Horácio da Silva, para a ascensão das ações da empresa ao posto de vedete da bolsa de valores. A ação da Telemar é apontada pelos analistas como candidata à principal ação do mercado, posto antes ocupado pelos recibos das teles no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O volume de operações com esses papéis cresceu 154,8% na semana passada, segundo os dados da Economática. Futuro promissor Manoel Horácio lembra que a holding de telefonia fixa atua no Rio de Janeiro e em mais 15 Estados do Brasil, regiões em que a penetração ainda é baixa, o que abre espaço para uma expansão ao longo dos próximos anos. Na avaliação dos investidores pesam também os ganhos que podem ser obtidos após a reestruturação da companhia e a possível entrada de um sócio estratégico no grupo, empresa estrangeira que trabalha no setor. Isso valorizaria a empresa e permitira a redução dos custos. Apesar do lucro da empresa despencar 90,6% nos primeiros três meses do ano, fruto da depreciação de ativos iniciada no ano passado, a receita líquida da Telemar cresceu 30% no mesmo período. Para Manoel Horácio, os dados mostram que a empresa já conseguiu reduzir custos e aumentar as receitas. O presidente da Telemar descarta uma operação semelhante à da Telefônica, de troca das ações da Telesp por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) - recibos dos papéis da empresa espanhola. Novos serviços Uma das metas de expansão da empresa, é entrar no mercado de transmissão de dados. O grupo já oferece aos consumidores linhas turbinadas que permitem falar ao telefone e usar a Internet ao mesmo tempo. No futuro, irá disponibilizar linhas em que poderão trafegar dados, voz e imagem. Com isso, as vendas devem crescer pelo menos 35% só neste ano. Os planos vão além. A Telemar está de olho na telefonia celular e pretende entrar no mercado assim que as mudanças na regras da Anatel permitirem. Neste ano, os investimentos serão de R$ 2,9 bilhões. Deste total, 40% serão aplicados no Rio de Janeiro.