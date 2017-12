Para o acadêmico Samuel Pessoa, o físico que leciona economia, a crise atual é fruto de um engano coletivo. “A gente viveu de forma artificial durante muitos anos. Agora precisa piorar antes de melhorar”, diz. Na avaliação de Pessoa, parte do problema foi criado pela adoção de um modelo de crescimento com base na intervenção do Estado sobre a economia – a chamada nova matriz econômica – que se mostrou ineficiente. “A nova matriz está órfã. Não tem pai, mãe, avó, tio, primo, nem amigo. Tem horas que dizem que nem existiu.” A seguir, os principais trechos da entrevista.

Qual o seu diagnóstico sobre a economia brasileira?

O meu diagnóstico é que houve um esgotamento de duas agendas que estouram no orçamento público. A primeira é a agenda que está conosco desde a democratização. A sociedade brasileira, por meio do Congresso Nacional, nos últimos 23 anos, acordou e vem referendando um Estado de bem-estar social – uma versão tropicalizada do Estado de bem estar social da Europa continental. De 1991 a 2014, as principais rubricas do gasto social cresceram ao ritmo de 0,3 ponto porcentual por ano. Fazendo a conta, isso deve contribuir para que o buraco fiscal em 2018 fique acima de 5 pontos porcentuais do PIB. Meus amigos perguntam: ‘Mas Samuel, a gente tem esse contrato social faz tempo. Por que só agora a gente está conversando sobre isso?’ Porque a gente não tinha problemas: fizemos superávits primários de 3% do PIB por uma década. De 1999 a 2010, tivemos um comportamento extraordinário da receita.

A receita cobriu.

Cobriu. Mas eu acho que a receita não só cobriu. A receita entorpeceu a todos. A sociedade, as pessoas que fazem parte do debate público, a imprensa, os políticos, em última instância, o governo. Ou seja: o desempenho da receita nos últimos anos, muito diferente, é menos fruto de uma política errada de desonerações e muito mais de uma mudança estrutural.

Curioso é que isso ocorre sem gerar bem-estar.

Este é outro problema. A qualidade da educação não melhorou. A qualidade da saúde não melhorou. O gasto aumenta, mas o governo não consegue entregar. E, mesmo assim, esta é uma agenda que secou. Não tem mais dinheiro. Mas há outra agenda, que é muito diferente desta. Diferente pelo conteúdo e pela maneira como foi implementada. É uma agenda de desenvolvimento econômico, liderada pelos intelectuais petistas e pelos economistas petistas. Não é da sociedade.

Que intelectuais petistas?

Aí é fácil. Certamente o ministro Guido Mantega apoia essa agenda. A presidente Dilma também. Acho que Lula tem uma visão mais pragmática. Ele apoiava. Mas Lula é uma pessoa muito inteligente, de raciocínio rápido. Acho que no início de 2012 ele já tinha percebido que esse negócio estava dando com os burros n’água.

Esse grupo inclui a Unicamp (Universidade de Campinas, referência no estudo teórico do desenvolvimentismo)?

Não acho que seja todo mundo na Unicamp. Eu seria injusto em dizer isso. Mas é um pensamento majoritário na Unicamp, majoritário na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em diversos outros departamentos de pesquisa.

E como fica Nelson Barbosa (ministro do Planejamento e ex-secretário de Política Econômica no primeiro mandato de Dilma)?

O Nelson concorda. Ele escreveu muito apoiando essa agenda. Quando a gente esquece das vinculações do Nelson com essa agenda, Rogério Werneck, professor de Economia da PUC do Rio, escreve uma coluna colocando links para diversos ‘papers’ escritos pelo Nelson para nos lembrar que ele é responsável direto pelas medidas da nova matriz econômica. Até que o Nelson escreva um mea-culpa ou alguma coisa diferente, se explicando, o que ele escreveu e assinou embaixo antes está valendo. Acho que o Nelson faria um grande reparo na questão da contabilidade criativa. Ele sempre foi contra. Essa segunda agenda – nova matriz econômica – tenta mudar a inserção do Estado na economia. Nesse ponto, é preciso diferenciar as coisas. Uma coisa é o Estado de bem-estar social. Outra coisa é o intervencionismo estatal nos mercados e na economia para promover o desenvolvimento econômico. Essas duas coisas não se confundem.

O sr. está dizendo que não é preciso intervenção na economia para criar um Estado de bem-estar social?

Exatamente. Basta olhar os países do Leste Asiático. Eles têm muita intervenção e não têm bem-estar. Existem alguns países europeus com menos intervenção e muito bem-estar. Acho que a sociedade brasileira queria um modelo meio raro: muito bem-estar sem intervenção. É assim que olho o governo de FHC (Fernando Henrique Cardoso). Pouca intervenção e muito bem-estar. Os petistas que dizem que o gasto social não cresceu no governo FHC mentem por desconhecimento ou por disputa política. Não conhecem os números.

Aparece nos números?

Aparece. O gasto social no governo FHC cresceu muito. Já fiz essa conta. Já escrevi coluna sobre isso. Não dá para dizer que o governo de FHC foi neoliberal do ponto de vista do gasto social. Isso é uma mentira grossa de gente desonesta intelectualmente, que não olha números e faz disputa política. A diferença entre FHC e Lula – e não o Lula do Palocci (Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda), mas o Lula da nova matriz econômica – é o intervencionismo estatal. Eu chamei isso de ensaio nacional desenvolvimentista. Vários colegas meus, mais vinculados à tradição do nacional desenvolvimentismo, historiadores das ideias, pessoas de altíssimo nível, dizem que a expressão ensaio nacional desenvolvimentista para essa experiência da nova matriz econômica não é correto. Tem gente que não gosta do rótulo. Dizem que estou sendo injusto com o nacional desenvolvimentismo.

O sr. estaria manchando a imagem de Getúlio Vargas?

Sei lá. Preciso estudar melhor. Participei de um debate, lá no Rio Grande do Sul, há dois meses, e meu colega economista Marcelo Portugal, falou que a coisa mais órfã do mundo é a derrota. A nova matriz econômica está órfã. Daqui a pouco, vou começar a defender a nova matriz de tanta dó que vou sentir. Não tem pai, mãe, avó, tio, primo, nem amigo. Tem horas que dizem que nem existiu. Outro dia participei de um debate em que o David Kupfer (economista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES) disse que existiu política contra cíclica – errada, que se estendeu demais. Ele falou que não houve política industrial. Não sei, então, o que foram R$ 400 bilhões para o BNDES. Acho que as pessoas que promoveram as medidas da nova matriz econômica fizeram, com certeza, com a melhor das boas intenções. Mas essa política veio de um saudosismo e de uma avaliação – que acho errada – de que o período do nacional desenvolvimentista foi um grande sucesso. Eu acho que foi trágico. Nos anos 50, sete de cada dez crianças de 7 a 14 anos estavam fora da escola. Mas mais importante do que isso – um ponto pouco lembrado, pouco dito – é que houve a absorção de uma literatura particular, da academia americana, nos anos 90, construída não nos departamentos de economia, mas nos departamentos de políticas públicas, muito favorável ao intervencionismo estatal nos países do Leste Asiático.

Está claro para o sr. que o modelo deles era a Coreia, a China...

... o Japão. Já escrevi isso. A nova matriz econômica é uma tropicalização desastrada do modelo coreano. Essa ideia de grandes conglomerados, de campeões nacionais, lembram os Keiretsu japoneses e o chaebols coreanos. Esses autores são de escolas de alto nível. Seus trabalhos são muito interessantes. Mas essa literatura é ruim. Ela comete diversos erros. O primeiro é atribuir o desenvolvimento econômico desses países ao intervencionismo estatal.

Pura e simplesmente assim?

Sim, pura e simples. Mas esses países estavam fazendo um monte de outras coisas simultaneamente: criaram os melhores sistemas educacionais do mundo, construíram uma estrutura de incentivos que levou à criação de uma poupança acima de 30% do PIB. Na China, acima de 50%. Eles sempre mantiveram a política macroeconômica em ordem. Oras, então por que o crescimento veio do intervencionismo estatal e não dessas três coisas que eu falei?

Pelo que o sr. está falando, o problema do Brasil não se limita a um ajuste fiscal, mas a uma discussão sobre um novo modelo?

Nós esgotamos aquelas duas agendas. Precisamos fazer um ajuste estrutural – e este é mais difícil. Agora, o ministro Levy (Joaquim Levy, da Fazenda) esta fazendo a coisa certa mais rápido do que se imaginava. A projeção de inflação para este ano é de 9%, 10%. A expectativa do Boletim Focus (do Banco Central, que ouve economistas de mercado) para o ano que vem é de uma inflação de 5,5%. Espetacular. Há sinais positivos no mercado de trabalho. O desemprego não aumentou tanto assim, mas o salário real pela PME (Pesquisa Mensal de Emprego) já caiu 5%. Queda de salário acomoda muita coisa: põe a inflação na meta, ajusta o déficit externo, cria condições para baixar juros mais rápido lá na frente.

Ouvindo o sr. falar, o cidadão comum ficaria louco. A vida dele piorou muito.

A gente viveu de forma artificial durante muitos anos. Agora precisa piorar antes de melhorar. Lamentavelmente, o ajuste pega as pessoas mais desfavorecidas. Graças a Deus, construímos um Estado de bem-estar social. Temos seguro-desemprego, o programa Bolsa Família, o salário mínimo está preservado. Isso faz com que os mais desfavorecidos estejam protegidos pelo welfare (bem-estar, em inglês, termo que define política social). A classe B tem mais reservas, mais poupança, condições de se proteger. Acho que a classe C, que já esta fora do colchão de proteção do Estado, vai sentir mais: ser afetada pelo desemprego e pela perda de renda.

Pode deixar de ser classe C?

Não sei. Para indicar se isso de fato está acontecendo, vamos esperar ansiosamente um estudo do economista Marcelo Neri (um dos maiores estudiosos da ascensão da classe C que, quando foi ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, no governo anterior de Dilma, gerou polêmica ao insistir que a piora na economia não estava afetando esse segmento).

QUEM É

Doutor em economia pela Universidade de São Paulo (USP), bacharel e mestre em física pela mesma USP. É professor assistente da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro (EPGE/FGV) e chefe do Centro de Crescimento Econômico do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV). Especialista em crescimento, flutuações e planejamento econômico.