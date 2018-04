A nova mídia, pelos olhos dos adolescentes

Uma análise da mídia realizada por um adolescente de 15 anos tem sido discutida e lida da City londrina a Wall Street, em Nova York. Estagiário de verão do Morgan Stanley, Matthew Robson recebeu um pedido para descrever como "ele e seus amigos consomem informação", segundo seus superiores na sede do banco em Londres. O Twitter, por exemplo, considerado uma sensação durante a eleição iraniana, não é usado pelos adolescentes, de acordo com Robson. "Muitos se inscreveram no site, mas desistem ao perceberem que não pretendem atualizar o status o tempo todo porque isso consome crédito . Além disso, eles notam que ninguém está vendo os seus perfis e não há sentido em manter a conta." Já o Facebook "é usado por todos com acesso à internet", afirma. Os jornais não são lidos por nenhum amigo de Robson. "Ninguém tem paciência para ler páginas e páginas de texto enquanto podem ver as notícias resumidas na TV ou na internet." Os tablóides, segundo o adolescente, são a única exceção. Muitos de seus amigos compram jornais como o The Sun. Analistas lembram, por outro lado, que, mesmo antes do advento da internet, poucos adolescentes liam além da parte de esportes dos jornais. Uma das surpresas da análise é a forma como os adolescentes conversam com seus amigos. Poucos usam o telefone. A maioria utiliza videogames, que hoje são conectados à internet e possuem programas de voz. Mesmo assim, diz Robson, "99% dos adolescentes possuem celulares. A visão geral é a de que os da Sony Ericsson são superiores. Como regra, os adolescentes usam pré-pagos". Ele acrescenta que, normalmente, "os celulares são usados para mensagem de texto". Na análise, o estagiário afirma ainda que os adolescentes não fazem compras online porque poucos possuem cartão de crédito e não têm muita paciência para propagandas na TV. Para finalizar, Robson diz que os adolescentes querem "qualquer coisa com touch-screen, celulares com capacidade para armazenar grandes quantidades de música e aparelhos portáteis com conexão à internet". Ao mesmo tempo, querem distância de "cabos, celulares com telas em branco e preto e baterias com pouca duração".