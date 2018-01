A partir de amanhã, composição da gasolina terá menos álcool Começa a valer amanhã a redução da proporção de mistura do álcool anidro à gasolina de 25% para 20%. A medida, anunciada na semana passada pelo governo, é mais uma tentativa de aumentar a oferta de álcool no mercado interno e é uma das apostas das autoridades federais para diminuir a pressão sobre o preço do combustível, que chegou a R$ 1,15 por litro na semana passada nas usinas de São Paulo, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea-USP). Segundo cálculos do Ministério da Agricultura, a redução da mistura reduzirá o consumo mensal de álcool anidro do País em 100 milhões de litros. O Brasil destina 500 milhões de litros de álcool por mês para adicionar à gasolina. Com a redução do porcentual da mistura, o consumo cairá para 400 milhões de litros. Só na semana passada, os preços do álcool nas usinas paulistas subiram 7% e ultrapassaram, com folga, o teto acordado pelo governo com os usineiros em janeiro, que previa o limite de R$ 1,05 por litro para a venda do combustível, sem impostos. Gasolina pode aumentar Contudo, a redução da mistura de 25% para 20% poderá ter um efeito colateral indesejável: com o menor porcentual de álcool na mistura, o preço pago pelos consumidores pela gasolina nos postos poderá subir. O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, chegou a apresentar à imprensa uma estimativa de que, no País, o aumento médio no preço pago pelos motoristas pela gasolina seria de 1,3%. O governo ainda não decidiu se tomará alguma medida para anular esse aumento. Cogita-se que poderia haver uma redução da alíquota da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (Cide), o imposto do combustível, que hoje é cobrado na proporção de R$ 0,28 por litro de combustível. Estima-se que seria necessário um corte de R$ 0,034, o que levaria a Cide para R$ 0,246. A informação é de que o imposto poderia ser baixado até R$ 0,23 por litro. Enquanto o governo discute a redução da Cide, Rondeau vem argumentando que o aumento da gasolina na bomba acabará sendo compensado pela melhora no rendimento dos veículos, que será proporcionada pela maior concentração de gasolina na mistura. O ministro calcula que o desempenho dos motores melhorará entre 2% e 2,6%. Outra medida adotada pelo governo para impedir novas altas de preços foi a redução de 20% para zero a Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul que incide sobre a importação de álcool. Mas o próprio ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, já admitiu em entrevista que essa medida não tem efeitos práticos, uma vez que não há um país com capacidade de vender álcool ao Brasil a preços competitivos. Restrição às exportações Diante da possibilidade de os preços do álcool continuarem subindo no mercado interno, o governo avalia a possibilidade restringir as exportações do combustível, vendas que totalizaram 2,5 bilhões de litros no ano passado. Severo disse que a restrição dos embarques deve ser calculada a partir da demanda interna. Hoje, não existe nenhuma restrição às exportações de álcool, que são feitas automaticamente por meio de um simples contrato entre compradores e vendedores.