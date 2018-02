A partir de domingo, gasolina terá 25% de álcool

A resolução que determina o aumento de 23% para 25% da mistura de álcool anidro à gasolina, anunciado há pouco mais de duas semanas pelo ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, foi publica na quinta-feira no Diário Oficial e passa a valer a partir do próximo domingo, 1º de julho. A medida atende a um pedido do setor canavieiro, diante da perspectiva de produção recorde este ano. A supersafra também vem provocando redução no preço do álcool. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) informou que o preço do litro do álcool combustível caiu em média 4,91% em junho nos postos, após subir 2,08% em maio. No mesmo período de análise, a gasolina recuou 0,61%, ante alta de 0,44%. De acordo com o coordenador de Análises Econômicas da FGV, Salomão Quadros, a tendência é que ainda seja observada a continuidade no repasse do declínio de preços ao consumidor. Em contrapartida, os valores do combustível no atacado não devem, segundo ele, repetir as quedas verificadas em junho, mas ainda poderão continuar em níveis satisfatórios para o comportamento da inflação. A queda nos preços também tem ajudado a reduzir a inflação. De acordo com relatório da FGV, em junho já houve declínio nos indicadores que compõem o Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M) e no Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa 60% do índice geral, e no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que corresponde a 30%. Exportações O Grupo Farias, que possui usinas em Pernambuco, anunciou que está prestes a fechar um acordo para exportar álcool combustível para o Japão, que pretende misturá-lo à gasolina vendida por lá. A expectativa é que sejam exportados 300 milhões de litros do produto por ano. A empresa também anunciou que deverá assinar um contrato de parceria com a estatal chinesa BBCA Bioquímica para construir duas usinas de álcool no Brasil. Ambas serão instaladas no Maranhão e devem entrar em funcionamento entre 2009 e 2010.