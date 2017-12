A partir deste mês, mudanças na pesquisa industrial do IBGE A Pesquisa Industrial Mensal do IBGE passará a ser divulgada com a inclusão de novos setores e regiões a partir deste mês, quando será anunciado o desempenho fabril de fevereiro. De acordo com o instituto, a mudança vai solucionar um problema de defasagem da pesquisa anterior, que tinha como base os dados do Censo de 1985. A partir de agora, a base será a Pesquisa Industrial Anual (PIA) de empresas e produtos, com dados de 1998 a 2000. A nova pesquisa vai abranger 27 setores. Na PIA antiga eram 20 setores. O número de regiões pesquisadas também aumentou, passando de 12 par a 14. Para o analista Juan Jensen, da Tendências Consultoria Integrada, todos os modelos mostram alguma deficiência, mas como o IBGE vai alterar a sua metodologia de cálculo, a princípio a produção industrial de fevereiro deverá mostrar queda, mas nada que prejudique a trajetória de crescimento.