A partir do dia 1º, Eslovênia será o 13º país a adotar o euro Dois milhões de eslovenos abandonam na segunda-feira, dia 1º, a moeda nacional, o tolar, e passam a utilizar o euro. Com isso, a Eslovênia torna-se a 13ª nação da União Européia a adotar a moeda única - e o primeiro entre os dez países do Leste europeu que ingressaram no bloco em 2004. Moeda nacional desde 1991 - quando a Eslovênia tornou-se independente da ex-Iugoslávia e deixou o dinar - o tolar tem apenas mais duas semanas como moeda corrente, paralelamente à introdução do euro, que será trocado por cerca de 240 tolares. A conversão não assusta os eslovenos. Desde março de 2005, é obrigatório a apresentação dos preços tanto em euros quanto em tolares - esse último deve deixar de aparecer em junho. Já na época da Iugoslávia, os grandes gastos, como a compra de um carro, eram calculados em marcos alemães. Além disso, a maioria dos eslovenos já utilizaram euros em suas férias nas vizinhas Itália e Áustria. Na capital eslovena, Liubliana, táxis e hotéis aceitam há alguns meses a moeda única européia. Com a entrada da Eslovênia, a zona do euro atinge agora 316 milhões de pessoas e chega a uma economia de 8 trilhões (US$ 10,5 trilhões).