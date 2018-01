A perigosa deterioração do mercado de trabalho A crise do mercado de trabalho atinge proporções perigosas, revelou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, conhecida como Pnad Contínua, relativa ao terceiro trimestre. O desemprego chegou a 8,9%, superando em 0,6 ponto porcentual o do segundo trimestre e em 2,1 pontos o do terceiro trimestre de 2014, com crescimento em todas as regiões do País.