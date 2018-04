A persistente volatilidade cambial A volatilidade da taxa de câmbio no Brasil é um fator que impede a qualidade da inserção internacional soberana e o desenvolvimento. A taxa de câmbio é um preço fundamental da economia, embora seja, de forma equivocada, geralmente relacionada só à remuneração dos exportadores. Na verdade, trata-se de um preço determinante para as decisões de investimentos locais, financiamento das empresas, produção, importações, entre outros. Daí a inconsistência em tratar a taxa de câmbio apenas como ativo financeiro e deixá-la flutuar ao sabor do mercado, pois não se trata de operações lastreadas somente pelas demandas do setor produtivo. O que ocorre é que a volatilidade da cotação da taxa cambial se tornou instrumento poderoso de arbitragem no mercado financeiro, algo que não traz nenhum benefício ao País. Pelo contrário, a arbitragem entre juros, câmbio, bolsa de valores e outros mercados só potencializa a instabilidade, dificultando as decisões empresariais. Muitos associam a valorização do real observada nas últimas semanas apenas como reflexo da desvalorização do dólar no mercado internacional. Na verdade, comparativamente a uma cesta de 16 moedas de países com os quais o Brasil se relaciona, o real, atualmente, em termos reais, embora acima do piso de R$ 1,59 atingido antes da crise - no final do terceiro trimestre do ano passado -, está no mesmo nível baixo de então. Isso implica um viés pró importação, em detrimento da produção interna, além de um desestímulo à exportação, especialmente de bens manufaturados. Adicionalmente, ao encarecer o custo local de produção expresso em dólares, se transforma num "convite" para as empresas deslocarem sua base produtiva para o exterior. Há quem argumente que países que recebem fluxos de capitais externos, como o Brasil, têm uma tendência estrutural à valorização da taxa de câmbio. Mas, se é assim, o que seria então da China, que recebe infinitamente mais capitais, assim como de outras economias, que não experimentam a mesma volatilidade do real? Há ainda quem considere que a taxa de juros praticada internamente tem pouca responsabilidade no processo de valorização do real, o que é mais um erro. Na verdade, o que importa mesmo não é a taxa de juros nominal praticada hoje comparada com o nosso próprio passado, mas sim a relação entre a taxa de juros doméstica versus a internacional. Como quase todo o mundo baixou substancialmente e de forma mais acentuada do que nós as suas taxas de juros, o diferencial entre o juro interno e o externo continua estimulando operações de arbitragem no mercado. Esse processo de arbitragem provoca lucros extraordinários. Quem, por exemplo, tenha ingressado com recursos no mercado brasileiro a uma taxa cambial R$/US$ próxima de 2,50, de apenas alguns meses atrás, e tenha repatriado recursos mais recentemente, com a taxa de câmbio próxima de R$ 2, terá obtido um lucro bruto de 25%, sem considerar os ganhos adicionais no mercado de renda fixa ou bolsa no período. Se o mesmo aplicador fizesse operações com títulos do Tesouro norte-americano, com os mesmos recursos, precisaria de pelo menos dez anos para obter o resultado equivalente ao que auferiu aqui em apenas alguns meses. Essa é uma anomalia que precisa ser corrigida, sob pena de manter a excessiva volatilidade da taxa de câmbio, que se valoriza no ingresso, assim como se desvaloriza na saída de recursos. É preciso reduzir mais rapidamente o diferencial entre a taxa de juros real interna e externa, assim como introduzir mecanismos de desestímulo ao ingresso de capitais de curto prazo somente interessados no carry trade. O que interessa ao Brasil são capitais externos de longo prazo, preferencialmente aqueles relacionados aos investimentos produtivos, como investimentos diretos, para financiamento de projetos, ou mesmo em bolsa, com uma visão de longo prazo. O País não depende de capitais de curto prazo e faria muito bem em desestimulá-los. A relativa estabilidade dos preços foi vencida há 15 anos, mas a instabilidade da moeda prevalece como desafio para o desenvolvimento brasileiro. *Antonio Corrêa de Lacerda, professor doutor da PUC-SP, doutor em Economia pela Unicamp, é economista-chefe da Siemens e coautor, entre outros livros, de Economia Brasileira (Saraiva) E-mail: aclacerda@pucsp.br