"A prescrição, da forma que é, atende ao interesse do crime"

Há dois anos como um dos titulares da 6.ª Vara Criminal Federal de São Paulo, onde ocorrem os julgamentos dos maiores crimes contra o sistema financeiro do País, o juiz federal João Batista Gonçalves julga muitos casos de evasão de divisas e se diz frustrado porque a prescrição acaba absolvendo criminosos. Ele defende que a contagem do tempo para a prescrição dos crimes siga a mesma regra dos casos civis, onde a contagem do tempo é interrompida quando há pendências no processos.

O juiz herdou de seu antecessor casos importantes, como o das propinas da Alstom, mas sabe que processos com muitos réus podem acabar anulados em tribunais superiores ou, até mesmo, caducarem porque demoram a ser julgados. Ele diz que, nesse sentido, o juiz Sérgio Moro está inovando na Lava Jato, pois sabe da corrida contra o tempo. A seguir, trechos da entrevista ao Estado.

O que é um crime de evasão de divisas?

O crime está previsto na Lei 7.492, especificamente no artigo 22, que reza que efetuar operação de câmbio não autorizada com fim de promover evasão de divisas leva a pena de reclusão de dois a seis anos. E o parágrafo único diz que incorre a mesma pena quem, a qualquer título, promover a saída de moeda ou de divisas para o exterior ou mantiver no exterior depósitos não declarados à repartição Federal.

A questão é a declaração?

O crime é não apenas promover a evasão de divisas de moedas para o exterior, mas especialmente se no exterior mantiver depósitos não declarados superiores a US$ 100 mil. E deverão ser declarados não apenas ao Fisco, mas especialmente ao Banco Central do Brasil. Se não o fizer, o crime tem natureza permanente e a prescrição não corre enquanto esses depósitos forem mantidos no exterior. Não importa como tenham sido enviados.

O sr. tem muitos casos do Banestado em que os crimes foram punidos e, em seguida, prescreveram. Por que isso acontece?

A prescrição do Direito Penal acaba conduzindo à extinção da punição. Isso é muito frustrante. E eu tenho uma visão singular para essa pergunta porque judiquei 20 anos no cível e depois vim para a Justiça criminal. E, no cível, enquanto está pendente uma questão, não corre a prescrição. Na área penal, é computada de forma diferente e os processos acabam extintos. Aqui na 6.ª Vara, nós tivemos cinco grandes operações de repercussão nacional (Satiagraha e Castelos de Areia, por exemplo) e todas elas acabaram sendo anuladas e os crimes extintos. Se a prescrição fosse computada no penal como é no cível, nós não teríamos a prescrição ocorrendo na tramitação do processo. Se uma questão está pendente na necessidade de sentença, a prescrição não deveria ocorrer. Em ocorrendo, isso explica a frustração do povo que não vê criminosos cumprindo penas porque antes elas prescrevemição, que é prevista em lei.

O sr. pode explicar melhor por que quando o tribunal superior decreta a nulidade de alguma questão há prescrição?

A prescrição é a contagem do tempo. Se houver tempo útil, o processo é reiniciado, mas geralmente não há tempo porque a prescrição é interrompida com recebimento da denúncia, com a sentença condenatória ou com o acórdão condenatório. Se há a anulação do ato de recebimento da denúncia, por exemplo, caem todos os atos posteriores como se fossem um castelo de cartas. Automaticamente, o prazo passa a ser maior e a possibilidade de ter ocorrido a prescrição é muito grande.

No que o sr. acha que a Lava Jato pode ser diferente?

O juiz Sérgio Moro está trabalhando com etapas, de forma a processar os feitos com menos réus. E está tendo apoio da população, apoio orgânico do Poder Judiciário, do tribunal da quarta região. E com a experiência que teve no Banestado, ele tem a perfeita noção de que corre contra o tempo. Se o tribunal da quarta região mantiver a sentença do Moro, muito provavelmente essas penas serão cumpridas e os processos terão a sua utilidade auferida. Mas o que vai acontecer com cada um desses processos a gente não sabe. Quem viver, verá.

O que pode ser feito para melhorar a questão da prescrição?

Minha sugestão é que o Congresso Nacional debata a questão. A sociedade debata a questão. Que talvez possamos usar a forma da prescrição do processo cível (que interrompe a contagem). A prescrição da forma que é atualmente não atende ao interesse social. Atende ao interesse do crime. Tudo conduz à possibilidade da ocorrência da prescrição porque os processos são em grande número e a estrutura judicial não atende às necessidades sociais, especialmente ante uma crescente e notória delinquência.

O sr. consegue mensurar o índice de prescrição?

Não digo que todos os processos acabem em prescrição, mas quando há nulidades decretadas, especialmente em segunda instância ou nos tribunais superiores, a probabilidade de prescrição é grande./