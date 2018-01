A pressão dos serviços sobre a inflação A inflação de agosto teve forte influência do setor de serviços. Dos nove setores pesquisados pelo IBGE para a apuração do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cinco registraram aumento e, desses, quatro foram influenciados pelos serviços (habitação, saúde, despesas pessoais e educação). Esse fato chamou a atenção para o comportamento do IPCA, que aumentou 0,44% no mês e 8,97% em 12 meses.