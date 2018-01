A queda do PIB em 2003 e todas as repercussões Para ajudar na sua leitura, eis um índice das notícias sobre a queda do PIB e suas repercussões: ?? O IBGE divulga os números: o PIB cai 0,2% em 2003, pior resultado desde 1992 ?? O IBGE explica os números: a queda de 3,3% no consumo das famílias é recorde ?? Técnicos do Planejamento interpretam o PIB: no quatro trimestre: começou a recuperação da economia ?? No final de 2003 começou a recuperação, diz também o IPEA, do Planejamento ?? PIB caiu por erro da política econômica, diz a Federação das Indústrias de Minas ?? PIB negativo resulta da política do governo, diz a Sobeet ?? A culpa é da política econômica do governo, dizem CUT e Força Sindical ?? "É urgente que a política econômica abra espaço para o crescimento", diz o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial ?? Fiesp decepciona-se com o PIB e reavalia projeção de crescimento para 2004 ?? Queda do PIB pode indicar concentração de renda, diz Federação do Comércio ?? "Vamos crescer muito mais", promete Lula