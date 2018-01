A questão não é mexer no superávit primário, diz Martone O empenho do governo Lula em obter do FMI uma nova postura em relação ao superávit primário, deixando de contabilizar como despesas os investimentos em infraestrutura, não é a saída para resolver os problemas de caixa para que o País volte a crescer com a ajuda do Estado, segundo análise feita pelo economista Celso Martone, da USP, em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. Para ele, a relação dívida-PIB ainda é muito alta para se falar em redução do superávit primário. "Seria muito mais saudável se o governo conseguisse, através de medidas, inclusive legislativas, desatrelar um pouco os gastos correntes, as vinculações orçamentárias etc, e transferir estes recursos para os investimentos, sem a necessidade de mexer no superávit primário", aconselhou.