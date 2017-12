‘A questão urgente é relançar o crescimento da economia grega’

O risco de “Grexit” (saída da Grécia da zona do euro) está afastado após o acordo desta segunda-feira?

Sim. Tudo foi feito para afastar esse o risco. O governo de Alexis Tsipras aceitou muitas concessões em matéria de reformas e creio que isso será confirmado pelo Parlamento grego amanhã. Os demais europeus, por sua vez, aceitaram a contrapartida, que é a reestruturação de uma parte da dívida grega. O que houve foi um jogo: reforma por reestruturação da dívida. Creio que a hipótese do “Grexit” está afastada, mas eu já a afastava havia três anos. Ninguém tem interesse no “Grexit” - nem a Grécia, nem os demais europeus. Para a Grécia, seria um cenário de catástrofe. Para a Europa, haveria consequências imprevisíveis para a zona do euro.

A crise da Grécia acaba aqui?

Não. Os grande eixos para a resolução foram fixados nesse compromisso: reformas de parte da Grécia e aceitação de uma reescalonamento da dívida. Sobre o ‘timing’ e sobre o financiamento de tudo isso, ainda há muitos elementos a serem fixados nos próximos dias e semanas. Com esse acordo, ganhamos tempo. Será possível, a priori, passar o vencimento de 20 de julho, de € 3,5 bilhões que devem ser pagos ao BCE. Esse acordo permite financiar os vencimentos de curtíssimo prazo.

O sistema financeiro da Grécia foi salvo?

A partir do momento em que há um projeto de acordo - creio que devemos chamá-lo assim, “projeto” - quer dizer que o BCE continuará a apoiar o sistema financeiro grego. Nessa hipótese não haverá ruptura. A tendência é do BCE manter, ou até aumentar, o financiamento ao sistema financeiro grego. Os bancos deverão permanecer fechados até que o plano seja oficial, mas a direção que pegamos é a boa. Já o volume de privatizações exigido, de € 50 bilhões, sugere que até o sistema financeiro grego passará ao controle internacional, da Comissão Europeia. Não estou certo que seja uma boa ideia. Essa medida seria muito dura do ponto de vista político. Mas é verdade que privatizar coisas como o Porto de Pireu não vai ser suficiente para chegar aos € 50 bilhões. De qualquer forma, fazer privatizações neste momento, em uma economia na qual não há confiança, implica baixíssima chance de sucesso. É preciso fazê-lo ao longo do tempo, sem dogmatismos.

Por seu rigor, o acordo foi comparado ao Tratado de Versalhes. O que o senhor pensa disso?

O programa é muito duro, severo e ainda veremos se é realista. O tempo que dirá, não eu. Daí a comparar com o Tratado de Versalhes, com a 1ª ou com a 2ª Guerra Mundial, não acho razoável. A questão urgente não é essa; é relançar o crescimento da Grécia. Fala-se muito do papel do FMI. Mas eu gostaria de ver o Banco Mundial assegurando financiamento de longo prazo, para permitir que o relançamento aconteça por investimentos, por financiamento de projetos. O mesmo poderia ser realizado pelo Banco Europeu de Investimentos. A credibilidade de todo o plano depende da capacidade de relançar o crescimento na Grécia.