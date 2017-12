ANÁLISE: A ressurreição da CPMF O governo petista descobriu tardiamente que não existe almoço grátis. Gastando 45% do Produto Interno Bruto (PIB) não pode caber, obviamente, na arrecadação equivalente a "míseros" 36% do PIB: a diferença - os quase 9%, o chamado "déficit nominal" - é o tamanho do rombo decorrente da insana gastança sem limites. Os juros da dívida pública somaram nos primeiros sete meses deste ano R$ 288,6 bilhões, ou dez anos de bolsa família! E o governo não conseguiu poupar no período um único centavo para pagar os juros; ao contrário, as despesas não financeiras superaram em R$ 6,2 bilhões o valor arrecadado.