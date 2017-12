A retomada da indústria está a caminho?

A economia mostra sinais mais sólidos de recuperação. O PIB cresceu por dois trimestres seguidos e isso, tecnicamente, sinaliza o fim da recessão. Mas perguntas surgem: quais são a extensão e intensidade dessa retomada? Como será esse novo ciclo de crescimento? Será amplo e disseminado na economia? Como a indústria virá a se comportar?

Para a indústria, a gradual recuperação do consumo das famílias criará condições para o aumento da produção de forma mais disseminada. Os estoques estão ajustados e o aumento da demanda deverá se transmitir à produção.

Há grande ociosidade na indústria, o que permite um crescimento de curto prazo sem pressionar a inflação. A sustentação do crescimento em 2018, contudo, dependerá da reação do investimento. Por isso, é fundamental criar as condições objetivas para a reativação do investimento, reduzindo custos e incertezas e alavancando a confiança dos empresários. Avanços nas reformas e no ajuste fiscal são críticos para esse processo, e a reforma da Previdência será o marco divisor entre a recessão e um novo ciclo de crescimento.

*GERENTE-EXECUTIVO DE POLÍTICA ECONÔMICA DA CNI