A saga do império X na tela do cinema

RIO - Após figurar na lista de homens mais ricos da revista Forbes, ter a história contada em livros e ver o seu império derreter, Eike Batista verá sua trajetória virar filme. A produtora Mariza Leão adquiriu nesta semana os direitos autorais da biografia "Tudo ou Nada. Eike Batista e a verdadeira história do Grupo X", escrita pela jornalista Malu Gaspar.

Ainda em fase inicial, o filme não tem prazo para ficar pronto nem elenco definido, mas Mariza estima que a obra de ficção pode ser finalizada no prazo de três anos. "O projeto está muito embrionário. Ainda não tem roteiro, diretor. Estamos engatinhando", afirmou. Um dos próximos passos será entrar em contato com o empresário. "Vou procurá-lo em breve".

A produtora conta que se encantou pela história após ler o livro pela primeira vez no final do ano. Depois disso, releu a obra diversas vezes. " É um livro que conta muito desse final do século XX e início do século XXI no Brasil, do nosso projeto de país que deu certo e errado. Todo grande personagem é contraditório. Eike tem elementos que o tornam um homem incomum", disse Mariza, que realizou longas-metragens como "Meu nome não é Johnny" e "Meu passado me condena".

A produtora disse que está formatando o conteúdo. "Preciso me aprofundar e dar início ao levantamento de recursos para produzir, o que também demora", declarou.

Autora do livro, a jornalista Malu Gaspar diz que sempre achou que a história contada em "Tudo ou Nada" daria um bom filme. "A intenção do livro era realmente colocar as pessoas dentro das cenas que se passaram nos bastidores do grupo X. Me esforcei muito para reconstituir os ambientes, as reações das pessoas", relata.

Malu conta que desde que o livro foi lançado, no fim do ano passado, conversou com alguns interessados em comprar os direitos da obra. A briga em torno das biografias, entretanto, deixou receosos alguns dos candidatos a levar a história do ex-bilionário para a telona. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de liberar a publicação de biografias não autorizadas deu respaldo à realização do filme. "Mas a Mariza topou mesmo antes. É um mérito dela ter apostado no projeto", diz.

A jornalista deverá acompanhar de perto o desenvolvimento do filme, mas não fez qualquer exigência em relação ao roteiro. A novela iniciada com a derrocada do império X está longe de terminar. Eike Batista ainda enfrenta processos na Justiça, onde é acusado de crimes contra o mercado de capitais. Depois do lançamento de "Tudo ou Nada" ocorreram novos capítulos pitorescos da história, como o afastamento do juiz federal Flávio Roberto de Souza do caso, após ser flagrado dirigindo um Porsche apreendido na casa do empresário. O livro será atualizado, mas não se sabe se os novos episódios da saga de Eike entrarão no filme.

O elenco do filme está longe de ser escalado pela produtora, mas no que depender da vontade de Eike o papel principal pode ser desempenhado por uma estrela de Hollywood. Uma coluna do jornalista Elio Gaspari, publicada em novembro de 2013, conta que o empresário brasileiro chegou a sugerir a ideia de um filme autobiográfico a um produtor de cinema americano que veio ao Rio lhe oferecer o conglomerado da Playboy. Segundo Gaspari, Eike apresentava duas condições: o Eike jovem deveria ser Leonardo di Caprio. O maduro, George Clooney.