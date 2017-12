A sustentabilidade além do meio ambiente

A sustentabilidade é geralmente associada ao meio ambiente. O conceito, porém, vai além de práticas como economizar água e fazer o descarte correto de resíduos. Isso porque também se refere à capacidade de a empresa gerar valor no longo prazo para manter, assim, a "perenidade" dos seus negócios, avaliam especialistas.

Para Júlia Machado, da Silveiro Advogados, a perenidade da empresa é ameaçada por riscos não só ambientais, como também financeiros e regulatórios, dentre outros. "A sobrevivência da empresa no tempo está relacionada ao contínuo monitoramento de riscos, tarefa que não pode ser interrompida em períodos de crises", afirma.

Segundo Armando Valle, da Whirlpool, a sustentabilidade é algo "intrínseco ao negócio" e a empresa que abrir mão dela, durante crises, pode ter sua situação agravada. "A sustentabilidade faz parte do dia a dia da empresa. Acreditamos muito no tripé da sustentabilidade, com o lado econômico, o social e o meio ambiente. Não há como descuidar dessas esferas, com crise ou sem crise", defende.

Durante crises, no entanto, é possível observar quais empresas têm a sustentabilidade como princípio e aquelas que utilizam como um "discurso de marketing", diz Hamilton Quirino, diretor da empresa de soluções de gestão Vivante, . "Algumas empresas acabam abrindo mão, mostrando que era só um 'oportunismo' de negócio", diz.

Presidente da Saint-Gobain para o Brasil, Argentina e Chile, empresa que controla marcas no País como Brasilit e Telhanorte, Thierry Fournier defende ainda que uma crise é uma oportunidade para se preparar para o futuro.

"Após a crise, não se perde o que foi conquistado. O trabalho difícil nesse período serve para se preparar para a próxima crise, já que a realidade industrial é feita de ciclos", afirma.

Governança. Para Luiz Carlos Angelotti, diretor-executivo do Bradesco, a governança corporativa "demonstra-se uma forte aliada" na tarefa de incorporar a visão de futuro da sustentabilidade no dia a dia da empresa.

"A sustentabilidade consiste na capacidade de gerar valor no longo prazo. E a governança é capaz de integrar aspectos econômicos, financeiros, sociais e ambientais na prestação de contas", afirma.

Superintendente de sustentabilidade do Santander, Linda Murasawa também avalia que boas práticas de gestão trazem benefícios econômicos: "Economizar água reduz o consumo desse recurso, que é um custo direto para qualquer companhia".

Segundo Murasawa, a prática da sustentabilidade "não é uma utopia" e pode ainda trazer inovação para a companhia. "A produtividade e o lucro vêm como consequência", completa.