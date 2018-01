A trajetória de Tombini no Banco Central

A manutenção da Selic em 14,25% ao ano pelo Banco Central na primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de 2016 gerou mal-estar no mercado e arranhou a credibilidade do órgão. Na véspera do anúncio da decisão, um comentário do presidente da casa, Alexandre Tombini, a respeito de projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a economia brasileira causou reviravolta nas apostas de analistas sobre a taxa de juros, embaralhando as expectativas. O episódio fez com que o funcionário de carreira da instituição ficasse no centro das atenções do mercado financeiro. Relembre sua trajetória.