A trama para a volta de Cavallo na Argentina Para muitos, uma piada, para outros, um abuso. O fato é que o partido Ação pela República (AR), fundado por Domingo Cavallo, començou a preparar o terreno para ressuscitar politicamente seu criador e trazê-lo de volta ao cenário argentino. O presidente da junta nacional do AR, César Albrisi, afirmou em um comunicado que o ex-ministro de Economia dos ex-presidentes Carlos Menem e Fernando de la Rúa é uma "alternativa vigente" e uma "figura de reserva política". O comunicado diz que "uma personalidade como Cavallo, honesta, comprometida com o país, respeitada em âmbitos acadêmicos internacionais e com incansável atividade intelectual, representa uma alternativa vigente, em um cenário político tão desvalorizado em figuras de prestígio". O comunicado está sendo interpretado como o primeiro passo para o lançamento de uma candidatura presidencial própria do AR, encabeçada por Cavallo. Um diplomata na Argentina comentou: "Neste país pode acontecer qualquer coisa, até mesmo a volta de Cavallo".