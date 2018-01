A vantagem da aversão ao risco

O negócio, fundado na capital paulista, mas hoje com produção baseada em Monte Alegre (SP), tinha planos de pôr o pé no acelerador em 2015, mas, diante da realidade muito pior do que a prevista neste ano, colocou alguns dos projetos na gaveta, como a abertura de um terceiro turno de produção. “Pelo menos não conseguimos demitir ninguém”, diz. A empresa, que tem 400 funcionários, não está imune à crise. Embora o negócio de condimentos siga saudável, a venda de produtos importados, como alcaparras e azeitonas, caiu 20%.