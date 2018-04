A violência aumenta nas cidades onde falta emprego

A notícia se espalhou rapidamente e na porta do frigorífico Quatro Marcos a cena parecia estouro de boiada. Cerca de 500 pessoas se reuniram na quarta-feira passada em frente à empresa ao saber que a Friboi, que arrendou a planta, voltaria a contratar. Só os primeiros conseguiram preencher a ficha. Os outros tiveram de voltar no dia seguinte. A previsão é que a unidade volte a operar em poucas semanas e absorva 427 trabalhadores. As colegas Cássia, Sidnéia, Divina e Maria Sueli, umas de bicicleta e outras de moto, não deram sorte no primeiro dia da seleção e combinaram de chegar cedo na quinta-feira. A irmã de Divina ainda tenta receber o restante do acordo trabalhista, mas por sorte conseguiu um outro emprego na fábrica da Perdigão em Mirassol D?Oeste. Sueli nunca trabalhou em frigorífico, mas espera ser chamada. Cássia já foi funcionária da empresa e conta com a experiência para ter chance na hora da avaliação. "Vou tentar uma vaga para o que aparecer. O importante é conseguir um emprego", sonha Sidnéia. O grupo diz que a cidade mudou muito desde que o frigorífico parou. A violência aumentou e a população, apesar de se tratar de uma cidade de 20 mil habitantes, vive com medo. O resultado da crise nos frigoríficos, de acordo com o delegado da cidade, Walfrido Nascimento, "é o clima de bomba-relógio". "Estamos reforçando o trabalho preventivo porque percebemos que a cidade começou a mudar com o desemprego. Uma tensão paira sobre a cidade", afirma. Segundo ele, aumentaram as brigas de casais e há mais desocupados pelas ruas. No primeiro semestre, a polícia registrou 11 homicídios, enquanto que no primeiro semestre de 2008 foram apenas 4. Na comparação com o mesmo período, os roubos saltaram de 7 para 9. Jussara Muniz de Farias também correu até o frigorífico na esperança de conseguir um emprego. Ela espera que a chegada do Friboi mude a administração da empresa. Seu marido, Sergio Luiz Alfredo, ainda tenta receber R$ 5 mil do Quatro Marcos. "Eles fizeram um acerto para pagar a rescisão em cinco parcelas. Pagaram duas, mas na terceira pediram recuperação e deixaram de fazer o acerto", lamenta. Para os produtores a situação também se complicou. Seu Pedro, um septuagenário de São José dos Quatro Marcos, vendeu um caminhão de bois ao Quatro Marcos. Ia usar o dinheiro para pagar cirurgia no ombro. Veio o calote e os exames e laudos provando que tinha um problema de saúde não comoveram o financeiro da empresa. O velho pecuarista teve de vender mais bois para pagar as contas e evitar o nome sujo na praça.