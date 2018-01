A voz que vem de dentro Caro CEO, quantas vezes você ouviu seu time de diretores no último mês? Muitas, imagino. Leu relatórios sobre as vendas, acompanhou índices de produtividade, de turnover, de reclamações no SAC, revisou suas últimas aparições na imprensa, agendou encontros com representantes de órgãos governamentais, conferiu indicadores de performance, preparou apresentação aos acionistas, e tantas outras coisas que requerem a envergadura do primeiro homem na condução dos seus negócios, bem como os conselhos dos mais altos especialistas, que compõem seu comitê executivo.