AABIC critica multa de 2% para condôminos A alteração do novo projeto do Código Civil Brasileiro, que foi aprovada pela Câmara, mas ainda deve passar pelo Senado e sanção presidencial, pode resultar em aumento da inadimplência das cotas condominiais. A avaliação é do presidente da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC), José Roberto Graiche. Pela alteração, que deverá entrar em vigor daqui a dois anos, os moradores que pagam o condomínio atrasado terão o limite da multa reduzido para 2%, que atualmente é de 20%. "O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito", diz o texto. Para Graiche, a mudança na lei beneficiará somente os maus pagadores e criará sérios problemas de caixa para os condomínios. "Reduzir a multa para 2% significa punir os condôminos pontuais, que às vezes são obrigados a retirar dinheiro do Fundo de Reserva ou até a arcar com quotas extras para cobrir o saldo devedor do edifício, além de pagar multas pelo atraso no recolhimento de encargos", afirma. Ele explica que a maioria dos condomínios utiliza o teto máximo da multa como ferramenta de coerção, com o objetivo de conseguir arrecadar receita suficiente, dentro do prazo previsto, para cobrir as despesas mensais, como água, energia elétrica, salários, contribuições sociais e contratos de manutenção.