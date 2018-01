AB InBev alerta que poderá cortar milhares de empregos após fusão com SABMiller

BRUXELAS - A Anheuser-Busch InBev (AB InBev) alertou que sua fusão com a SABMiller poderá levá-la a cortar milhares de empregos nos próximos anos, segundo documentos relacionados à transação.

A cervejaria estima que cerca de 3% dos funcionários do grupo a ser criado poderão ser demitidos, mas ressaltou que "os cortes de empregos serão implementados gradualmente, em fases, ao longo de um período de três anos, após" a conclusão do processo de fusão. Uma pessoa com conhecimento do assunto disse que os desligamentos poderão chegar a 5.500.

Atualmente, a AB InBev, que tem sede na Bélgica, emprega cerca de 150 mil pessoas e a SABMiller tem em torno de 70 mil funcionários. Segundo a AB InBev, o número calculado de 3% exclui os departamentos de vendas e administrativo.

No mês passado, a AB InBev informou que pretende completar sua fusão com a SABMiller, estimada em mais de US$ 100 bilhões, ainda este ano. A empresa calcula que a fusão gerará sinergias de US$ 1,4 bilhão.