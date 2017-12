AB InBev deve fazer oferta de US$ 106 bi pela rival SAB Miller

A AB InBev, maior cervejaria do mundo, deverá fazer uma oferta pela rival SAB Miller de £ 70 bilhões (ou US$ 106 bilhões) ainda nesta semana, segundo publicou o jornal britânico Sunday Times, na edição de ontem. Segundo fontes do jornal, as duas maiores cervejarias do mundo iniciaram conversas "amigáveis" e a oferta poderá acontecer em dias.

No dia 16 de setembro, a AB InBev informou sua intenção de fazer uma oferta para adquirir a empresa britânica, mas disse que a proposta ainda não estava pronta. Na ocasião, a SAB Miller divulgou um comunicado dizendo que havia sido informada da oferta, mas não tinha detalhes sobre os termos.

A potencial união das companhias globais de bebidas cria uma gigante entre as maiores empresas de consumo do mundo. A AB Inbev produz 20,8% do volume de cerveja consumido no mundo, segundo dados de 2014 da Euromonitor.

A SABMiller é a segunda maior com 9,7% e uma união deixaria a concorrente mais próxima, a Heineken, muito distante da dupla: a holandesa tem 9,1% do mercado atualmente. Em outros segmentos de consumo, as líderes de mercado possuem fatias menores. Em higiene e beleza, por exemplo, a líder Procter & Gamble tem hoje 11% do mercado segundo a Euromonitor. Em alimentos industrializados, a maior empresa do mundo é a Nestlé, com 3,5% do mercado mundial.

Concorrência. O tamanho tão expressivo da gigante das cervejas deve levar a dificuldades junto a órgãos antitruste. Nos Estados Unidos, uma joint venture da SABMiller com a Molson Coors Brewing controla duas das quatro marcas mais vendidas no país. A megacervejaria combinada poderia ultrapassar o limite que os órgãos reguladores norte-americanos podem aceitar. Nesse caso, especula-se que a fatia da SABMiller no negócio seria vendida à Molson. Também haveria um risco na China, onde se espera que a SABMiller tem uma joint venture com a China Resources Enterprise.

Ainda no mercado norte-americano, a AB InBev, que é a detentora da maior marca do país, a Budweiser, anunciou na semana passada a compra da cervejaria Golden Road, sediada em Los Angeles. As aquisições de cervejarias artesanais têm menor impacto em termos de market share, mas tem como objetivo aproximar a companhia de um mercado em expansão. / REUTERS