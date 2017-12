ABA realiza evento sobre direito do consumidor No próximo dia 26, a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) realiza Fórum sobre o papel do Idec, da imprensa e dos sites que atuam na defesa dos direitos do consumidor. A iniciativa é direcionado a todas as empresas associadas à ABA. Um dos objetivos é estreitar as relações entre os profissionais ligados à área. O Fórum vai abordar as áreas de Atendimento ao Consumidor, Jurídica e Corporativa de empresas com especialistas da imprensa (veículos e sites) que atuam na defesa do consumidor e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Vai debater, entre outras questões importantes, como deve ser o relacionamento com a imprensa e quais os direitos e deveres do consumidor. O evento acontecerá das 9 da manhã até as 17h30, terá 3 módulos com a seguinte programação: 9h às 12h - O Papel da Imprensa na Defesa dos Direitos do Consumidor 13h30 às 15h - O Papel do IDEC na defesa dos Direitos do Consumidor 15h30 às 17h30 - O Papel dos Sites de Internet na defesa dos Direitos do Consumidor Informações podem ser obtidas na Alameda Santos, 85, em São Paulo, no Paulista Plaza. Inscrições pelo site www.aba.com.br, pelo e-mail: eventos@aba.com.br ou pelos telefones: 0800.124588 ou 11.283.4588.