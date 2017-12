Abamec e Fipecafi firmarão convênio A Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais (Abamec) assinará na próxima quinta-feira, dia 21, um convênio com a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financerias (Fipecafi-USP). O objetivo do acordo é permitir que a fundação aplique provas, em português, para a certificação internacional Chartered International Investment Analist (CIIA), concedida pela Association of Certified International Investment Analists (ACIIA). Deste modo, os analistas brasileiros poderão obter, pela primeira vez, uma certificação internacional que respeita as regras e a legislação de seu próprio país, fazendo as provas em português. Até agora, o único certificado disponível era o CFA (Chartered Financial Analist), concedido pela entidade norte-americana e relacionado exclusivamente às normas e à legislação dos Estados Unidos, exigindo também que os exames fossem prestados em inglês.