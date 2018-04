Abamec propõe medidas para atrair investidores A Associação Brasileira de Analistas do Mercado de Capitais (Abamec) divulgou, há pouco mais de uma semana, o Plano Diretor do Mercado de Capitais, com 50 medidas voltadas à promoção da Bolsa de São Paulo no País e à atração de investidores pessoas físicas ao mercado de renda variável. O documento aponta medidas que poderiam ser adotadas, principalmente por iniciativa do Congresso, para estimular, direta ou indiretamente, o mercado de capitais no País. O Plano Diretor prevê, entre outras propostas, maior participação do trabalhador no mercado de ações. outra sugestão é o aumento do limite de uso do Fundo de Garantia no processo de privatização com venda pulverizada de ações, estímulo a novas ofertas desse tipo e incentivos a empresas socialmente responsáveis e que praticam boa governança corporativa - política de respeito ao acionista minoritário. Faz parte também das idéias para o desenvolvimento da bolsa a distribuição de parte da participação do trabalhador nos lucros em forma de ações, em caso de empresas que tenham o capital aberto.