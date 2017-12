Abamec-SP: palestra sobre Governança Corporativa A Comissão de Governança Corporativa e Novo Mercado da Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais do Estado de São Paulo (Abamec-SP) promove hoje uma palestra com o presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Bengt Hallqvist, sobre o tema "Governança Corporativa - Evolução Histórica". O evento é o primeiro de uma série de palestras e debates sobre o tema que está sendo organizada pela Abamec neste ano e tem como objetivo ampliar o acesso dos analistas ao conceito de governança e suas implicações para a precificação de ações. O coordenador da comissão, Joubert Rovai - que acaba de ser nomeado para o cargo de ombudsman do mercado na Bovespa -, considera fundamental que os analistas saibam como utilizar o conceito de governança corporativa em seu dia-a-dia de trabalho. "Há uma série de iniciativas sendo tomadas por algumas companhias, que já perceberam a importância das boas práticas de governança como ferramenta para maximizar o valor de suas ações, mas não podemos nos iludir: ainda há um longo caminho a percorrer até a incorporação desse conceito pelo mercado", diz Rovai. A palestra será às 16 horas, no auditório da Abamec-SP, que fica na rua São Bento 545, 5a sobreloja, Centro.