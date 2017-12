Abamec terá instituto de ensino e pesquisa A Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais (Abamec) terá um novo presidente nacional a partir de janeiro do próximo ano. O diretor do Banco Sudameris, Humberto Casagrande, ocupará a vaga deixada por Antonio Carlos Colangelo Luz. O executivo é candidato em chapa única na eleição que acontece hoje, das 12h às 18h, para renovação de quadros da instituição. O vice-presidente será o diretor da Ágora Corretora, Álvaro Bandeira. A regional São Paulo terá na presidência o diretor da Nix Asset Management, Francisco Petros, que também é candidato em chapa única. A vice-presidência ficará com o ex-diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) José Estevam de Almeida Prado. A principal novidade na gestão de Casagrande, o novo presidente nacional, será a criação de um instituto de ensino e pesquisa, já no começo de janeiro. "O trabalho estará voltado à formação e ao aperfeiçoamento profissional dos próprios analistas", afirmou o diretor do Sudameris. Petros lembrou que a Abamec já participa de um curso de pós-graduação em conjunto com a Universidade de São Paulo (USP). A associação, na nova fase, também trabalhará para uma maior integração de suas unidades. "Queremos tornar a instituição federativa, melhorando seu lado operacional e, conseqüentemente, o relacionamento com as companhias e os trabalhos técnicos." Enquanto as questões do dia a dia serão resolvidas pelas regionais, assuntos políticos e institucionais serão tratados pela executiva nacional. Petros também citou a intenção de modernizar a comunicação com os associados. "Vamos utilizar mais os meios eletrônicos para ampliar as reuniões com as companhias. É uma forma de incentivar uma divulgação mais transparente de informações por parte das próprias empresas." A Abamec também terá eleições no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Abamec-Sul (Porto Alegre) e Abamec-Nordeste (Fortaleza). Todas renovarão seus quadros, para mandato de dois anos.