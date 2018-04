Abastecer com álcool é vantajoso em 20 Estados e no DF

Segundo o levantamento, os sete Estados onde a vantagem do álcool combustível é mais significativa são: Mato Grosso (preço do etanol é 43,63% do preço da gasolina), São Paulo (49,32%), Paraná (54,43%), Goiás (57,96%), Pernambuco (61,15%), Tocantins (61,93%) e Maranhão (62,34%). Já a gasolina continua mais vantajosa em Roraima (preço do etanol é 80,16% do valor da gasolina), Pará (73,80%), Amapá (72,82%), Piauí (71,80%) e Acre (70,90%).

O levantamento apontou ainda que os preços médios do álcool hidratado recuaram nos postos de 16 Estados brasileiros e no Distrito Federal, em comparação com a semana anterior. A cotação subiu em nove Estados (Alagoas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul) e permaneceu estável em Roraima.

Já as maiores quedas foram registradas em Mato Grosso (-2,17%), Paraíba (-1,43%), Piauí (-1,34%) e no Paraná (-1,33%). Mesmo com o aumento de 7,8% nos preços do álcool hidratado nas usinas na semana passada, os valores médios nos postos paulistas recuaram 0,08%. Maior produtor e consumidor de etanol do País, São Paulo segue também com o álcool mais barato, cotado nos postos a R$ 1,157, em média. Já entre as maiores altas estão Mato Grosso do sul, com 4,4%, Rio Grande do Norte (3,5%) e Ceará (3,22%).