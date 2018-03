Abastecer com álcool está vantajoso em 17 Estados

Abastecer com gasolina está vantajoso em 7 Estados. Na Paraíba, em Santa Catarina e em Sergipe é indiferente o uso do etanol ou da gasolina no tanque de combustível.

Segundo o levantamento, os Estados onde a vantagem do etanol é mais significativa são Mato Grosso (preço do etanol é 48,97% do preço da gasolina), Goiás (57,95%), Tocantins (61,36%), São Paulo (61,61%), Paraná (63,55%), Bahia (65,26%) e Mato Grosso do Sul (65,64%. Os sete estados mais competitivos respondem por 70% do consumo de álcool do País. A gasolina continua mais vantajosa principalmente em Roraima (preço do etanol é 80,13% do valor da gasolina), Rio Grande do Sul (74,29%), Espírito Santo (73,05%), e Amapá (72,95%).

Preços

Segundo a ANP, nesta semana, o preço mínimo registrado para o álcool foi de R$ 1,14 por litro no Estado de São Paulo. O preço máximo foi de R$ 2,85 no Acre. Na média de preços, o menor foi o de Mato Grosso, a R$ 1,313 por litro e o maior preço médio foi registrado em Roraima, a R$ 2,154 por litro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O levantamento também revela que os preços médios do etanol combustível subiram nos postos de 20 Estados no período analisado e caíram em 7 Estados. As maiores quedas foram registradas no Maranhão (-2,36%), Piauí (-1,74%) e Amapá (-0,90%). As maiores altas foram registradas no Paraná (+11,77%), Rio Grande do Sul (+8,95%), Espírito Santo (7,65%) e São Paulo (+7,37%).