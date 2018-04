Abastecer com álcool está vantajoso em 22 Estados

Segundo o levantamento, os Estados onde a vantagem do álcool é mais significativa são Mato Grosso (preço é 44,5% do preço da gasolina - até 70% o etanol é competitivo), São Paulo (51,3%), Paraná (55,7%), Goiás (57,8%), Maranhão (60,9%), Tocantins (61,78%) e Mato Grosso do Sul (62,5%). Os sete Estados mais competitivos respondem por 70% do consumo de álcool do País. A gasolina continua vantajosa principalmente em Roraima (preço do álcool é 80,25% do valor da gasolina), Pará (73,2%) e Amapá (73%).

O levantamento também revela que os preços médios do álcool combustível caíram nos postos de 11 Estados no período analisado. As cotações subiram em 16 Estados. As maiores quedas foram registradas no Maranhão (-1,57%), Mato Grosso do Sul (-0,60%), Piauí (-0,45%) e Amapá (-0,36%). As principais altas foram registradas no Distrito Federal (7,56%), Mato Grosso (4,48%) e Pernambuco (3,61%).