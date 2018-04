Abastecer com álcool segue vantajoso em 21 Estados

Segundo o levantamento, os Estados onde a vantagem do álcool é mais significativa são: Mato Grosso (preço do etanol é 42,63% do preço da gasolina - até 70% o álcool é competitivo), São Paulo (50,19%), Paraná (55,56%), Goiás (57,86%), Pernambuco (61,05%), Maranhão (61,57%) e Tocantins (61,78%). Os sete Estados mais competitivos respondem por 70% do consumo de álcool do País. Já a gasolina segue vantajosa principalmente em Roraima (preço do álcool é 80,16% do valor da gasolina), Pará (73,30%) e Amapá (73,26%).

O levantamento também revela que os preços médios do álcool caíram nos postos de 14 Estados, no período analisado, e subiram em outros 13 Estados. As maiores quedas foram registradas no Paraná (-4,77%), Distrito Federal (-1,78%), Paraíba (-1,49%) e Rondônia (-1,05%). As altas mais expressivas foram registradas no Ceará (3,98%), Mato Grosso do Sul (3,83%) e Rio Grande do Sul (3,53%).