Abastecer com etanol é vantajoso em apenas 7 Estados

O etanol está competitivo no tanque na Bahia, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, São Paulo e Tocantins. A vantagem sobre a gasolina é calculada considerando que o poder calorífico do motor a álcool é de 70% do motor à gasolina. Nessa relação, abastecer com gasolina é mais vantagem em 19 Estados e no Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, é indiferente o uso do etanol ou da gasolina no tanque de combustível. Desde a segunda quinzena de outubro, com a alta dos preços do etanol, a gasolina passou a ser vantajosa em mais Estados do que o etanol.

Segundo o levantamento, os Estados onde a vantagem do etanol é mais significativa são Mato Grosso (preço do etanol é 57,89% do preço da gasolina), Goiás (62,51%), São Paulo (64,29%) e Paraná (65,59%). Já a gasolina está mais vantajosa principalmente em Roraima (preço do etanol é 79,87% do valor da gasolina), Rio Grande do Sul (79,40%), Pará (77,57%), Espírito Santo (75,35%), Amapá (75,33%) e Santa Catarina (74,38%).

Segundo a ANP, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 1,239 por litro no Estado de São Paulo. O preço máximo foi de R$ 2,9 por litro registrado no Acre. Na média de preços, o menor preço médio foi o de São Paulo, a R$ 1,57 por litro e o maior preço médio foi registrado em Amapá, a R$ 2,173 por litro.

O levantamento também revela que os preços médios do etanol combustível subiram nos postos de 9 Estados no período analisado. As cotações caíram em 16 Estados. Em dois Estados os preços permaneceram estáveis. As maiores quedas foram registradas na Bahia (-1,22%) e Ceará (-1,14%). As maiores altas foram registradas no Acre (2,74%) e Rio de Janeiro (2,06%).